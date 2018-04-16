Konaşenkov: ABD füzelerini imha etmek için 10 füze yeterliydi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye atılan füzelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırıda hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, “İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’ye yönelik saldırıların Kızıl Deniz, Körfez ve Akdeniz’den ve ABD’nin işgal ettiği Suriye’nin El Tanf bölgesinden deniz ve hava bazlı seyir (kruz) füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Sözcü, Suriye’deki radarların 103 hava hedefini tespit ettiğini ve imha edilmek üzere takibe aldığını da sözlerine ekledi.

AVA SAVUNMASI TARAFINDAN KORUNAN TESİSLER ZARAR GÖRMEDİ

Suriye hava savunması tarafından korunan tesislerin zarar görmediğini belirten Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava üslerinin neredeyse hiçbirinde ciddi zarar oluşmadı. Duval hava üssüne yönelik 4 füze fırlatıldı, tüm füzeler imha edildi. Dumeyr hava üssüne 12 füze fırlatıldı, tümü imha edildi. Bley hava üssüne 18 füze fırlatıldı, tümü imha edildi. Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı, tümü imha edildi. T-4 hava üssüne 2 füze fırlatıldı, tümü imha edildi. Mezze hava üssüne 9 füze fırlatıldı, 5'i imha edildi. Humus hava üssüne 16 füze fırlatıldı, 13'ü imha edildi."

Konaşenkov, Barza ve Caramani'deki bilimsel araştırma tesislerine yönelik 30 füze ve güdümlü hava bombasının atıldığını, aralarından sadece 5'nin Suriye hava savunma tarafından imha edildiğini de sözlerine ekledi. (DIŞ HABERLER)

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