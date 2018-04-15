CHP'den Berberoğlu çağrısı: ‘Cezaevinde geçirdiği her an hak ihlali’

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’yu ziyaret eden Barış Yarkadaş, AYM üyelerine 'Artık yeter; yıkın korkunun duvarlarını...' çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun cezaevinde geçirdiği her anın büyük bir hak ihlali ve hak gaspı olduğunu söyledi.

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’yu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Tarih, tam 306 gündür her an’ı haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikle dolu bir esarete tanıklık ediyor” dedi.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Yarkadaş, “Bir haberden dolayı sorumlu tutulan ve olmayan bir suçun cezasını çeken arkadaşımız Berberoğlu’nun yanı sıra, cezaevinde haksız bir şekilde tutulan on binlerce kişi için de adalet istiyoruz” diye konuştu.

Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin kendisi hakkında yapacağı değerlendirmeyi beklediğini de ifade eden Yarkadaş, “Her şeye rağmen, adalete olan inancımızı korumak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Berberoğlu’nun aylardır Maltepe Cezaevi’nde olduğunu hatırlatan Yarkadaş, AYM üyelerine ise şöyle seslendi: “Verin kararınızı... Ya Berberoğlu’yu serbest bırakıp özgürleşecek, ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranarak AYM binasını kendi ellerinizle ördüğünüz bir hücreye ve zindana çevireceksiniz... Unutmayın ki; bu esarete göz yumduğunuz sürece, tutsak olan Berberoğlu değil, sizler olacaksınız... Artık yeter; yıkın korkunun duvarlarını... Yıkın ve ülkemizin geleceği için bir umut ışığı olun; adalete susamış milyonları adaletle buluşturun... Berberoğlu davası sizin için büyük ve tarihsel anlamı olan bir fırsattır... Tarihe nasıl geçeceğinize siz karar verin...”

(İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 15:11

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