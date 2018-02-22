Savcıdan Enis Berberoğlu itirazı: Casusluktan ceza verilmeli

Savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından aldığı cezaya itiraz etti: Casusluktan ceza almalı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Berberoğlu'nun casusluk kastıyla suç işlediğini kaydederek müebbet talebine aykırı verilen hükmün bozulmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 12:48

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