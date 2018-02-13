MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'ya verilen ceza belli oldu.

MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu “Devletin gizli belgelerine açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

'MORALİNİZİ BOZMAYIN'

Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, “Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü” dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 14:34

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