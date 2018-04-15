Datça’da sit alanındaki kaçak otel inşaatı sürüyor

Datça'da tarihi ve doğal sit alanını içinde kalan kaçak otel inşaatı, tapu sahibine uygulanan para cezasına ve mühre rağmen devam ediyor.

Muğla’nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanını içinde kalan kaçak otel inşaatı, belediye tarafından mühürlenmesine karşın devam ediyor. Kaçak yapı olduğu gerekçesiyle daha önce 26 bin TL para cezası uygulanan tapu sahibine, mühre rağmen inşaata devam edildiği için ikinci kez para cezası kesileceği belirtildi.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Sarı Liman mevkiinde, tarihi ve doğal sit alanı içerisinde, ruhsatsız olarak yapımına başlanan otelin inşaatı, Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince, geçen 27 Mart’ta mühürlenerek yıkılmasına karar verildi. Mühürlenmesine karşın süren inşaatta, üç kez mühür bozma yapıldığı ortaya çıktı. Belediye, tapu sahibi Vahdet Görgülü adına, kaçak yapı gerekçesiyle 26 bin TL para cezası uygularken, mühre rağmen inşaata devam edildiği için ikinci kez para cezası kesileceği belirtildi.

‘SÜRE DOLDUKTAN SONRA YIKACAĞIZ’

Datça Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar, kaçak otel inşaatıyla ilgili gerekli yasal işlemlerin sürdürüldüğünü söyledi. İnşaat hakkında kaçak yapı tutanağı tutularak, 26 bin TL’lik para cezası kesildiğini ifade eden Uçar, “İnşaat hakkında aynı zamanda yıkım kararı alındı. Buna rağmen inşaata devam edildiğini tespit ettik. Üç defa mühür fekki yapıldı. Datça Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. 27 Mart itibariyle, kaçak yapının yıkılması, aksi halde inşaatın belediye ekiplerince yıkılarak, masrafının kendilerinden tahsil edileceğini tebliğ ettik. Yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. 27 Nisan’da bir aylık süre dolacak ve o tarihte, inşaatı belediye ekipleri tarafından yıkacağız” diye konuştu.

Datça’nın, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Sarı Liman mevkiinde, imara kapalı alanda denize 100 metre mesafe sınırı içerisinde, belediye tarafından mühürlenmesine rağmen devam eden inşaatın, ikinci katın kolonlarının yükseldiği görüldü. (Muğla/DHA)

SİT alanındaki imarsız inşaat belediye gündemine giremedi

MUÇEP'ten 'Cennet koylardan elinizi çekin' bildirgesi

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 13:11

www.evrensel.net