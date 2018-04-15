Berlin'de 25 bin kişi yüksek kiralara karşı yürüdü

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kiracılar İnisiyatifi'nin çağrısıyla bir araya gelen 25 bin kişi, kentsel dönüşümü ve yüksek kiraları protesto etti.

Almanya‘da son yıllarda gündemde olan yüksek kiralara karşı ilk büyük gösteri başkent Berlin‘de yapıldı. Cumartesi günü Kiracılar İnisiyatifi'nin çağırısıyla düzenlenen ve 4 bin kişinin katılması beklenen gösteriye yağmura rağmen 25 bin kişi katıldı.

“Kentsel dönüşüme ve yüksek kiralara karşı hep birlikte direniş” sloganı altında yapılan ve toplam 254 inisiyatif ve örgütün desteklediği eylem Potsdam Meydanı’nda başladı, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kreuzberg’de sona erdi. Bugüne kadar Berlin’de yüksek kiralara karşı yapılan en büyük gösteri olan eylem, kentte yüksek kiralara tepkinin tahmin edilenden de yüksek olduğunu gösterdi. Eylül 2016 ve Nisan 2017’de yapılan bezer içerilikli gösterilere sadece yüzlerce kişi katılmıştı.

Fotoğraf: Evrensel

Sosyal konutların özelleştirilmesine, konut rantına, kiraları keyfi şekilde ev sahipleri tarafından artırılmasına karşı çeşitli döviz ve pankartların taşındığı eylemde yapılan konuşmalarda eyalet ve federal hükümetlere konut politikasında değişikliğe gidilmesi çağrısı yapıldı. Eyleme destek veren Sol Parti üyesi Berlin İmar Senatörü Katrin Lompscher, federal hükümete büyük kentlerdeki kira zamlarına sınırlandırma getirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler ayrıca Berlin’de daha fazla sosyal konut yapılmasını ve bunların yoksullara düşük fiyatlardan kiraya verilmesini istediler.

Almanya’da ev sahipleri mevcut yasalara göre üç yılda bir yüzde 15 zam yapabiliyorlar.

Berlin’de 2016 yılında 30 bin kişinin yaşanılabilir konuta ihtiyacı olduğu tespit edilmişti. Bu rakamın 2017’de 50 bine çıktığı tahmin ediliyor.

Berlin’deki bütük gösteriden sonra diğer kentlerde de yüksek kiralara karşı mücadelenin güçlenmesi bekleniyor. (Berlin/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 10:50

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