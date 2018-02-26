Antalya’da öğrenciye kira soygunu

Antalya’da üniversite öğrencileri, ‘kira soygunu’yla karşı karşıya. Kiralar, öğrencilere ters oranda yükseliyor.

Antalya’da üniversiteye yakın mahallelerde yeni binalar daha küçük inşa edilirken, kiralar ters oranda yükseliyor. İki üniversite bulunan kentte yaşayan toplam 76 bin öğrenciden 15 bini kamu kurumlarının yurtlarında barınabiliyor. 12 bin öğrenci Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalırken 3 bini ise belediyenin ve diğer kamu kurumlarının yurtlarında barınabiliyor. Geri kalan öğrenciler ise ev sahiplerinin ve özel yurtların insafına terk edilmiş durumda.

Yakın zamana kadar eski binalar ve gecekondu evlerin bulunduğu Kültür, Ahatlı, Gülveren ve Yeşilyurt Mahalleleri, yeni binaların yapılması ile öğrenci mahallelerine dönüştü. Daha çok 1+1 şeklinde inşa ediliyor. Öte yandan bazı daire sahipleri de imara ve Kat Kanunu’na aykırı olsa da mevcut dairelerini bölerek ya da çatı katını daire şeklinde sonradan tasarlayarak öğrencilere kiraya veriyor.

Küçük metrekarelerden oluşan dairelerin sahipleri, özellikle kiracısının öğrenci olmasını istiyor. Aynı evde yaşayan öğrenci sayısının artması ile kira miktarı daha da artıyor.

Akdeniz Üniversitesi Öğrencisi Begüm Uzcan, okula yakın olduğu için Kültür Mahallesi’ni tercih ettiğini ancak KYK yurdunda yer bulduğunda buraya geçtiğini belirterek, “Şimdi daha ucuza kalıyorum. 1+1 bir evdi ve 850 lira ödüyordum. Yurda 300 lira ödüyorum. Kültür Mahallesi’nde iki kişinin oturduğu öğrenci evlerinin kirası 1200 liradan başlıyor” diyor.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTARSA KİRA DA ARTIYOR

Evde tek oturan Erdem Taştan ise dairesinin 45 metrekare, 1+1 olduğunu ve 800 lira kira ödediğini söyledi. Yüksek kiralara isyan eden Taştan, “Metrekare açısından zaten düşük ama kirası her sene artıyor. Oturduğum apartman çatı katıyla 5 kat oluyor ve toplam 20 daire bulunuyor. Eve ikinci bir arkadaşımı alsam kiramız da 50 lira artacak” diyor. (Antalya/DHA)

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