Torunlar davasında hapis verilmemesinin nedeni, tazminat ödenmesiymiş

9 sanığa verilen 8 yıl 4'er ay hapis cezasının 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildiği Torunlar iş cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı.

Okan BAŞAL

İstanbul

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatında 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı.

GEREKÇESİ 1 SAYFA TUTTU

İş cinayetine ilişkin 25 kişiye bilinçli taksirden dava açılmış olmasına karşın yalnızca 9 sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verilip bu cezanın da 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildiği kararda, bunun gerekçesi sadece bir sayfa yer tuttu.

PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNİN NEDENİ, AİLELERE TAZMİNAT ÖDENMESİYMİŞ

Gerekçeli kararda, müşteki avukatlarının olası kasıttan cezalandırma istediği olayda cezanın "Taksirle ölüme neden olma", "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından verildiği belirtildi. 8 yıl 8'er ay hapis cezasının para cezasına çevrilmesine gerekçe olarak ise yaşamını yitiren işçilerin ailelerine tazminat ödenmesi gösterildi.

Gerekçeli kararın vicdanen ve hukuken kabul edilemez olduğunu belirten ailelerin avukatı Yıldız İmrek "Mahkeme tazminat hukuku ile ceza hukukunu birbirine karıştırmış. Bu karar işçi ölümlerini sıradanlaştıran, değersizleştiren ve yeni iş cinayerlerine yol veren bir karardır" dedi.

'KARAR PEŞİN VE ÖZENSİZ'

Gerekçeli kararı Evrensel'e değerlendiren Avukat Yıldız İmrek, kararın uzun olmasına karşın gerekçenin 1 sayfaya, hükmün de 2 sayfaya sıkıştırılmış olmasının bu kararın ne kadar peşin ve özensiz verildiğini gösterdiğini söyledi.

Kararda dikket çeken üç önemli başlık olduğunu dile getiren İmrek, bunları şöyle sıraladı:

'BERAAT GEREKÇELERİ AÇIKLANMAMIŞ'

"Öncelikle, 25 kişi hakkında olası kasıttan cezalandırma talebiyle dava açılmıştı. Yalnızca 9 sanık ceza aldı. Beraat edenlerin neden beraat ettiklerine dair açıklama yapılmamış."

'MAHKEME TARTIŞMA YAPMAMIŞ'

"İkinci olarak suç vasıflandırılması konusunda açıklama yapılmamış. Davada biz sanıkların olası kasıttan cezalandırılmasını istedik. Sanıklara olası kasıt yönünden savunma için ek süre verildi. Savcılık ise bilinçli taksirle cezalandırma istedi. Mahkeme 'Taksirle ölüme neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından ceza verdi. Ancak buna dair tartışma yapılmamış. Hukuki gerekçe yazılmamış. Sadece bir cümleyle 'Taksirle karar verilmiştir' denilmiş."

'MAHKEME, TAZMİNAT HUKUK İLE CAZA HUKUKUNU BİRBİRİNE KARIŞTIRMIŞ'

"Mahkeme 8 yıl 4'er aylık hapis cezasının para cezasına çevrilmesinin gerekçesi olarak ölenlerin aiilelerine ödenen tazminatı göstermiş. Bu çok vahim. Mahkeme tazminat hukuku ile ceza hukukunu birbirine karıştırmış. Ceza hukukunun kavramları ve usulleri, tazminat hukukundan tamamen başkadır. Ceza hukuku toplumsaldır. Tazminat ise hukuku bireyseldir. Ceza hukukunda öldürme fiili bütün toplumu ilgilendiren bir fiildir. Bu nedenle bu dava kamu davasııdır. Tazminat bu konuda karar verilmesini etkileyen bir husus olamaz."

'VİCDANEN VE HUKUKEN KABUL EDİLEMEZ'

Bu kararla işçinin yaşamının değersizleştirildiğini ve basitçe para cezasına tahvil edildiğini vurgulayan Yıldız İmrek, "İş cinayetlerinin tamamı önlenebilir niteliktedir. Etkili bir cezalandırma olması gerekir. Bu karar işçi ölümlerini sıradanlaştıran, değersizleştiren ve yeni iş cinayetlerine yol veren bir karar olmuştur. Vicdanen ve hukuken kabul edilemez" dedi.

'İSTİNAF MAHKEMESİNDEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ'

Karara karşı istinaf yoluna başvuracaklarını belirten İmrek, "Karar bize tebliğ edildiğinde gerekçeli olarak mahkemeye istinaf taleplerimizi sunacağız. Savcılığın taleplerini de görmüş ve değerlendirmiş olacağız. Hukuk mücadelemiz sürecek. Kararın istinaf mahkemesinden döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası adli önünde düzenlenen açıklamada konuşan kazada hayatını kaybeden işçilerden Hıdır Ali Genç’in babası Mesut Genç, “Bu verilen ceza değil. Adaletin olmadığını baştan söylemiştik. Para cezası kabul edilemez” demişti.

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 09:14

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