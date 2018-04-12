'Zırhlı araç kaynaklı hak ihlallerinin nedeni güvenlikçi politikalar'

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, zırhlı araçların neden olduğu hak ihlallerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi zırhlı araçların neden olduğu hak ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada güvenlikçi politikalar sonucunda bu tür olayların yaşandığına dikkat çekilerek etkin bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesine yaşanan olay hatırlatıldığı açıklamada “Yenişehir mahallesinde bulunan Hastane Caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken zırhlı aracın çarpması sonucunda Nesrin Kılıç hafif, Suavi Kılıç ise ağır şekilde yaralanmıştır. Yaşanan bu olay sonucunda Suavi Kılıç sol bacağını kaybetmiştir” denildi.

‘ETKİLİ BİR SORUŞTURMA İÇİN GÖREVE’

Çocuk Hakları Merkezinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Zırhlı araçların sebep olduğu ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan hak ihlallerinin her geçen gün artması tüm kamuoyu gibi biz çocuk hakları savunucularını da kaygılandırmaktadır. Ülkemizde yaşanan OHAL uygulamaları ve beraberinde getirmiş olduğu aşırı güvenlikçi politikaların sonucu olan bu tür olaylarda yargılamaların cezasızlıkla sonuçlanmaması için hukuk çerçevesinde tüm çabayı göstereceğimizi belirterek, tüm yetkilileri etkin bir soruşturma için göreve davet ediyoruz.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 22:55

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