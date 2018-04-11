Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan son günlerde artan bireysel silahlanmaya karşı hükümetin ne gibi önlemler aldığını sordu.

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplandırması talebiyle bireysel silahlanma hakkında gensoru önergesi verdi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkede uygulanan OHAL rejimi ile beraber bireysel silahlanmanın gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Akdoğan, “Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin yaptığı bireysel silahlanma araştırmasına göre son beş yılda bireysel silahlanma yüzde 50 oranında artmıştır. Araştırmada taranan 1141 vakanın 1100’e yakının ölümle sonuçlandığı tespit edilmiş, silahlı suçların yüzde 70’inin önceden planlanmaksızın o anda gelişen husumet, tartışma ve kavgayla yaşandığı belirlenmiştir. Türkiye’de yaşanan vakaların yüzde 90’ında silahın önceden tasarlanmamış olaylarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle aile içi şiddet vakalarında silaha ulaşılabilirliğin ölümlerde can alıcı nokta olduğu ortaya konulmaktadır” dedi.

Araştırmada bireysel silahlanmanın sosyal bir problem olduğunun belirtildiğini ifade eden Akdoğan şunları söyledi; “Günde biri çocuk olmak üzere 10 vatandaşımızın bireysel silahlanma nedeni ile öldüğü belirtilmektedir. Her gün sosyal medyaya çıkan video ve fotoğraflarda kendisini AKP Hükümetine yakın hisseden kişiler tarafından ateşli silahlar ile Hükümete muhalefet yapan kişileri tehdit ettikleri görülmektedir. Ayrıca sürekli olarak kendilerini bir tehdit altında görerek Türkiye’de olası bir Kaos ortamı ya da Kalkışma durumunda kendilerini ve Hükümeti koruyacaklarını söylemektedirler.”

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AKDOĞAN’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Sosyal medya yayınlanan cebir ve şiddet içerikli söylemlerin olduğu videolarda ki şahıslar açıkça insanları tehdit etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı yapılan gözaltı ve tutuklanmaların kaçı bireysel silahlanma ile ilgili? Demokratik ülkelerde bireysel silahlanmaya karşı hareketler güçlenmekte olup, bireysel silahlara erişim, bunların kullanımı, yönünde zorlaştırıcı düzenlemeler yapılmaktadır. Hükümetiniz tarafından bireysel silahlanmanın yasaklanması veya kullanımının zorlaştırılması için alınması planlanan önlemler nelerdir, bu tarihe kadar hangi önlemler alınmıştır? Son 15 yılda bireysel silahlanmadaki artış oranı nedir? Bireysel silahlanmadaki artışın nedenleri nelerdir? Bu konuya ilişkin devletin hangi birimleri çalışma yapmaktadır? Son 5 yılda işlenen cinayetlerin kaçında ateşli silah kullanılmıştır? Son 5 yılda ateşli silahlarla işlenen suç oranında bir artış söz konusu mudur? Bu artışın sebepleri nelerdir? Yıllara göre güvenlik güçlerince ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı nedir? Hükümetinizin bireysel silahlanmayı teşvik ettiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu teşvikin amacı nedir?

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:33

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