EMEP: 1 Mayıs’ta Maltepe’deyiz

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 'Kapitalist sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı 1 Mayıs’ta Maltepe'deyiz' dedi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros 1 Mayıs’a sayılı günler kala yaptığı açıklamada “Kapitalist sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı 1 Mayıs’ta Maltepe Miting Alanındayız” dedi. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada “1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin insanca bir çalışma ve yaşam talebiyle meydanlara çıktığı, hakkını aradığı, başka bir dünya özlemini dile getirdiği bir gündür. Patronlara ve onların hükümetlerine, kapitalist sömürü sistemine karşı eşitlik, demokrasi, barış ve özgürlüğü savunduğu bir gündür” dedi.

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ACIMASIZ KAPİTALİST SÖMÜRÜ

“AKP’nin eliyle kurulan tek adam tek parti rejimiyle gerçekler acımasız bir kapitalist sömürüye işaret ediyor” diyen Barbaros, şunları sıraladı:

- Ülkede bir avuç tekelci sermaye, patron her geçen gün zenginliğine zenginlik katıyor. Bunun karşısında işçi sınıfı ve emekçiler ay sonunu kredi kartı ile zar zor getiriyor. Yoksulluk, hayat pahalılığı ve geçim derdi giderek artıyor. - Kiralar neredeyse asgari ücrete yakın. Elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım masrafları ise emekçinin bütçesinin tamamına yakınını alıp götürüyor. - Türkiye Avrupa’nın en uzun çalışma sürelerine sahip ülkesi. Günlük 8 saatlik işgünü hakkı 100 sene önce kazanıldı ama bugün emekçiler 10 saat, 12 saat hatta daha uzun sürelerde çalışıyor. - 2017 yılında en az 2006 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Savaş gibi çalıştırılıyoruz. Ölmeyenler ise baskı altında ve stres içinde. - Kadın emekçiler çalışma yaşamında türlü ayrımcılıklarla karşı karşıya kalırken, hükümetin uyguladığı politikalarla taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri yaşamın bir parçası haline getirildi. - Çok övülen sağlık sistemi ise derme çatma çadır gibi. Kanser hastaları başta olmak üzere birçok hasta ilaçlarını alamaz durumda. Parası olmayanlar, özel hastaneye gidemeyenler doğru düzgün bir sağlık hizmeti alamıyor. - AKP ile eğitim sistemi arapsaçına döndüğü gibi, eğitimdeki özelleştirme ile bir çocuğun okuması için ailesinin varını yoğunu ortaya koyması gerekiyor. Eğitim bir hak olmaktan çıktı, ticari bir meta haline getirildi. - Hem çalışma hem de yaşam koşullarımız gün geçtikçe kötüleşiyor, ağırlaşıyor. 1 Mayıs bütün bu sorunlara karşı mücadele günüdür.

Evrensel/İstanbul

1 MAYIS’TA MALTEPE’DEYİZ

Barbaros, “Emek Partisi olarak işçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta, insanca bir yaşam, barış, demokrasi ve özgürlük için 1 Mayıs Salı günü, Maltepe Miting Alanı’ndayız” sözleriyle 1 Mayıs çağrısı yaptı.

‘1 MAYIS GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ OLMALI’

Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında miting günü vapur seferlerinin iptal edildiğimi, metro seferlerinin miting alanlarındaki duraklarının kapatıldığını hatırlatan Barbaros, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımı zorlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin bayramıdır. Bu bayram ve mücadele gününde tüm ulaşım araçları ücretsiz olmalı, miting alanına gidişler önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır” ifadelerinmi kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 15:53

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