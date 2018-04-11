Ahmet Karagöz: Eğitim sendikaları ortak tutum almalı

OHAL'i ve 1 Mayıs’ı konuştuğumuz Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, eğitim sendikalarını baskılara karşı ortak tutum almaya çağırdı.

Orhan KURUL

Elazığ

Sendikal çalışmalar nedeniyle Elazığ’da bulunan Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz ile OHAL'i ve 1 Mayıs’ı konuştuk.

OHAL’in demokrasiye kattığı bir şeyin olmadığını söyleyen Karagöz, “Söz konusu eğitim emekçilerinin, demokratik, ekonomik ve özlük haklarıysa tüm sendikalar sınıf temelli ortak tutum almalılar” dedi. Karagöz, 1 Mayıs için en geniş kesimlerin talepleriyle kutlanması gerektiğini söyledi.

Bir bütün olarak kamu emekçilerinin OHAL ve KHK kıskacı içerisinde olduğunu söyleyen Karagöz, OHAL’in bugüne kadar altı kez uzatıldığını ve çok büyük ihtimalle 18 Nisan’da yedinci kez uzatılacağını söyledi. OHAL’in uzatılmasının demokrasiye katacağı hiçbir şeyin olmayacağını söyleyen Karagöz, “Siyasal iktidar kamunun bütün alanını kendi siyasal ideolojik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn etmeye çalışıyor” dedi.

Sıkıyönetim koşullarını andıran bir dönemde olduklarına dikkat çeken Karagöz, OHAL’in şimdiye kadarki bilançosunun dehşete düşüren bir durumda olduğunu vurgulayarak, ülkeyi yönetememenin faturasının halka çıkarıldığını söyledi.

EĞİTİM EMEKÇİLERİ GİDİŞATTAN RAHATSIZ

OHAL ile birlikte eğitim alanında da ciddi tahribatların yaşandığını söyleyen Karagöz, Elazığ’da katıldığı okul gezilerinde TEOG yerine getirilen sınav sistemi ve kamu çalışanlarının bundan sonra performans üzerinde esnek ve güvencesiz bir çalışma biçiminin dayatılmasıyla ilgili eğitim emekçileriyle öğretmenler odasında görüştüklerini söyledi.

Eğitim Sen’li olmayan öğretmenlerin de oldukça ilgili olduklarını söyleyen Karagöz, eğitim emekçilerinin rahatsızlıklarını her seferinde dile getirdiklerini söyledi. “Söz konusu eğitim emekçilerinin, demokratik, ekonomik ve özlük haklarıysa tüm sendikalar sınıf temelli ortak tutum almalılar” diyen Karagöz, “Biz bu çağrıya zaten cevap oluyoruz. Bu öneriler ve talepler doğrultusunda programımızı sürdürerek, tüm iş yerlerinde iş barışını sağlayacak bir pozisyonda olacağız” ifadelerini kullandı.

‘1 MAYIS EN GENİŞ KESİMLE KUTLANMALI’

Yaklaşan 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için de konuşan Karagöz, “1 Mayıs’ı en geniş kesimleri kapsayacak, geniş kitlesel anlamda günün önemine denk düşer şekilde kutlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz. İllerde birlikte faaliyet yürütülecek kurumlarla birlikte en geniş kesimleri kapsayıcı biçimde, kendi talepleriyle, bayraklarıyla katılmalarını talep ediyoruz” dedi.

Bu anlamda KESK’in kurumları birleştirici bir pozisyonda olacağını söyleyen Karagöz, “Elazığ’da da 1 Mayıs’ın en geniş kesimlerle kutlanmasını istiyoruz” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 02:24

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