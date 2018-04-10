Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın tahliye edildi.

Afrin harekatı ve TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınana alındıktan sonra tutuklanan Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, Bursa H Tipi Cezaevinden tahliye edildi.

Bursa Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla Bursa Adliyesi önünde yapılan açıklamaya Bursa Demokrasi Güçleri bileşenleri, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hasan Özaydın’ın ailesi katıldı.

'BASKI VE SİNDİRME POLİTİKALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Bursa Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan Atakan Erdağı “Ölümü değil yaşamı savunduğu için tutuklu bulunan Hasan Özaydın arkadaşımızın ilk duruşması için burada bir araya geldik. Bursa'da bu 2 Şubat sabahı yapılan operasyonda aralarında Eğitim Sen eski Şube Başkanı ve Emek Partisi il başkanı olan Hasan Özaydın'ın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek haksız bir biçimde gözaltına alınan arkadaşlarımız emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmış, Hasan Özaydın ise tutuklanarak cezaevine gönderiliştir. Yaşamı boyunca kamu emekçilerinin sendikal mücadelesinde değişik görevler üstlenmiş son olarak Eğitim Sen Bursa Şube Başkanlığı’nı yapan Hasan Özaydın’ı Bursa kamuoyu yakından tanır ve bilir. Öğretmenlikten emekli olan ancak mücadelesini Emek Partisi İl Başkanı olarak devam ettiren Özaydın; barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen bir kişidir. AKP hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisine muhalif olan herkese yönelik başlatmış olduğu baskı ve sindirme politikalarına karşı oluşturtulmuş Bursa Demokrasi güçleri platformunda yer almıştır. Bursa siyasetinde aktif bir rol alan Hasan Özaydın'ın aynı zamanda Bursa Demokrasi Güçleri'nin yürütmesinde de yer aldığı, nerede bir hak alma mücadelesi varsa herkesten önce orada olmaya çalışmıştır. Bu nedenle iki ayı aşkın zamandır ceza evinde tutuklu bulunan Özaydın'a yapılan bu keyfı tutumun Bursa’da faaliyet sürdüren bütün muhalif kesimlere bir gözdağı olduğunu biliyoruz.Baskı ve gözaltılar ile toplumun farklı kesimlerini baskı altına almak isteyenler, kendileri gibi düşünmeyenleri terörist ilan edenler bilmelidirler ki baskılara boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.Baskı ve gözaltılar ile toplumun farklı kesimlerini baskı altına almak isteyenler, kendileri gibi düşünmeyenleri terörist ilan edenler bilmelidirler ki baskılara boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

'HASAN ÖZAYDIN PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIŞTIR'

Bugün burada hukuki olmayan davaya siyasi bir davanın duruşmasına gireceğiz diyen Selma Gürkan; “Hükümet Afrin operasyonu kararı aldığından beri partimiz bu kararın yanlışlığına işaret etmiştir. Bu kararı eleştirmişti. Partimiz bu görüşünü basın açıklamalarıyla bildirilerle emekçilerle halkla paylaşma yoluna gitmiştir. Hasan Özaydın da partimizin bu kararı doğrultusunda Afrin operasyon kararının yanlışlığına dair eleştiren açıklamaları Bursa da barış demokrasi güçleriyle birlikte gerçekleştirmiştir. Diğer demokrasi ve barış güçlerinin de bu operasyon kararını eleştirdiğini ve onaylamadığını biliyoruz. Aradan iki ay geçmesine karşın zaman bizi haklı çıkardı. Çünkü ekonomide bütün büyüme rakamlarına rağmen geldiğimiz nokta belli. Seksen milyon için ekonomi alarm zilleri çalmaya başladı. Dış politikada geldiğimiz yer belli Suriye politikası üzerinde ABD ve Rusya açık savaşın eşiğine gelmiş durumdadır. Türkiye de bu operasyon kararıyla doğrudan bu savaşın içerisinde yer alacak bir pozisyon edinmiştir. Burada ki savaş ve çatışma politikasını derinleşerek süreceğini görüyoruz. İç politikada ki yansımaları muhalefetin tamamen susturulması ülkenin açık bir cezaevine doğru evrilmeştir. Bunun üzerinden de hükümet özellikle Afrin operasyonu kararını kendi siyasi çıkarları için bir dayanak bir kaldıraç olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı da bunu en son açıklamasıyla ifade etmiştir. AKP’nin girmiş olduğu metal yorgunluğunu Afrin operasyonu kararıyla bir diriliş yakaladık diyerek ifade etmiştir. Bundan sonrada hükümetin bu politikada ısrar etmesinin yaratacağı sorunları halkımızla kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ama her şeyden önemlisi bölgede gelişebilecek bir savaş konseptine karşı barışı bölge halklarının kardeşliğini ve demokrasiyi savunmaya diğer demokrasi güçleriyle barış güçleriyle emek güçleriyle birlikte devam edeceğiz” dedi.

BARIŞA TAHAMMÜLLERİ YOK

20 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra Türkye başka havaya girdi diyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal;“Bu hava saray rejiminin kendisine itiraz eden herkesi susturduğu FETÖ darbe girişimi gerekçe edilerek kamuda, hayatta kendisi gibi düşünmeyen demokrat, aydın, ilerici, solcu, Cumhuriyetçi ne varsa herkesiişinden etti aşından ettiği hayatı zindan ettiği bir döneme girdik. Mesele saray rejimini yaptığı hiçbir şeye itiraz etmeyeceksiniz. Mesele bu ülkede savaşa karşıyız demeyeceksiniz, barış, demokrasi, özgürlük istemeyeceksiniz, bu topraklarda kardeşçe yaşamayı istemeyeceksiniz. İsterseniz ne olur devletin bütün güçleri kullanılarak ya içeri atılırsınız ya susturulursunuz ya da işinizden aşınızdan ekmeğinizden alıkonulursunuz. Şuanda yaşanılan süreç budur. Ama bunları yapan saray rejimi ekonomik olarak dip yaptığı için çöktüğü için topluma halka cumhuriyete ait olan şeker fabrikalarını babasından kendisine miras kalmış gibi satabiliyor. Doğanın bize bahşettiği sularımızı özelleştirip yabancı ve yerli ortaklarına peşkeş çekebiliyor. Bunun için ne yapacak Hasan Özaydın gibilerine itiraz edecek ve içeri atacak. Çünkü Hasan Özaydın ve arkadaşları bu ülkede demokrasiyi, özgürlüğü, yurtseverliği istiyor. Bu ülkede savaşa hayır diyorlar. O yüzden kendisine muhalif olacak onun dediğini yapmayan ne varsa çıkan her söze karşı insanları sopayla terbiye etme modelini geliştirdi. Herkesi susturmaya çalışan AKP ve saray rejimine itiraz ediyoruz. Bu açık bir faşizmdir. Faşizme karşı hep beraber mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Fotoğraf: Uğur Ökdemir

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 16:01

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