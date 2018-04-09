Şeker fabrikaları neden satılmak isteniyor?

DİSK Gıda-İş Sendikası Antalya temsilciliği tarafından düzenlenen panelde, 'Şeker fabrikaları neden özelleştirilmek isteniyor' sorusuna yanıt arandı.

DİSK Gıda-İş Sendikası Antalya temsilciliği tarafından Muratpaşa Belediyesi Değirmen Önü Kültür Merkezindeki panele, Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Akademisyen Gıda Mühendisi Bülent Şık konuşmacı olarak katıldı. Yönlendiriciliğini Akdeniz Üniversiteden ihraç edilen Yardımcı Doçent Doktor Hafize Öztürk Türkmen’in yaptığı panelin konuşmacıları arasında yer alan Şeker-İş Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay ise mazeret bildirerek panele katılmadı.

ÖZELLEŞTİRMEDE NEDEN ISRAR EDİLİYOR

İktidarın aleyhine olmasına rağmen özelleştirmede neden ısrar ettiğine dikkat çeken Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şık, “Türkiye dünyanın 5’inci şeker kompleksine sahip. Türkiye şeker pancarının üretilmesi için coğrafi olarak çok müsait bir bölgedir. Doğu Anadolu bölgesi şeker pancarının üretilmesi için çok verimli bir alandır ve tüm bunların yanında şeker pancarı yan ürünler olarak küspe ve gübre olarak kullanılmaktadır’’ diye konuştu.

Şeker-İş açıkladı: Fabrikalar ucuza satıldı

İktidar tarafından kendilerine yöneltilen “memlekette ne yaptınız” eleştirilerine yanıt vererek söze başlayan CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara da “Bu güne kadar sattığınız fabrikalar ve satmaya çalıştığınız şeker fabrikalarını yaptık. Baktığımızda Anadolu’yu baştanbaşa, Tekirdağ’dan Erzurum’a kadar birçok ilde şeker fabrikaları kurularak bu ülkenin köylüsüne, yoksul halkına iş ve aş sağlanmış ve bu ülkenin şeker ihtiyaçları karşılanmıştır.”

PANEL’İN DUYURUSUNA OHAL ENGELİ

Panelin halka duyurulması için yapılan stant başvurusuna OHAL gerekçe gösterilerek izin verilmediğini söyleyen Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, “Bizler bu ve benzeri etkinlikleri kapalı alanlarda sokaklara taşımak istiyoruz. Fakat karşımıza OHAL çıkıyor” diye konuştu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, diğer kamusal alanların tümünün kamunun elinden alınarak ülkenin yerli ve yabancı sermayesinin eline geçmesini sağlayacak bir uygulama olduğuna belirten Gökçek şöyle devam etti: “Şeker fabrikalarının olduğu illere baktığımızda genellikle yoksulluğun ve işsizliğin yoğun yaşandığı iller olduğunu görüyoruz. Bu illerde bulunan şeker fabrikaları satıldığında oralarda yaşayan halk ve üretici köylüler daha da yoksullaşacak ve işsizlik daha fazla artacak. Sermayeden yana olan hükümetin bu ve benzeri saldırılarının karşısında durabilmek için şeker fabrikalarının bulunduğu illerde konunun muhataplarının şeker platformları kurarak mitingler, basın açıklamaları, bildiri dağıtımlar gibi birçok eylemi örgütlemeleri gerekir. Tıpkı Trakya ve Çorum örneklerinde olduğu gibi.’’

Panelistlerin sunumlarını bitirmesinin ardından konuşan Disk Yönetim Kurulu Üyesi ve Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu sendikaların önünde bulunan örgütlenme sorunlarına değinerek şunları söyledi: “Önce sendikaları güçsüzleştirip sonrada özelleştirme adı altında kamunun halkın malını bir avuç zengine peşkeş çekerek üç kuruş paraya sattılar.” (Antalya/EVRENSEL)

Fotoğraf: Mahir Doğan

CHP'den Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 18:44

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