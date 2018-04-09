Şeker-İş açıkladı: Fabrikalar ucuza satıldı

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, geçen hafta satışı gerçekleşen Bor ve Kırşehir fabrikalarının 409 milyon TL ucuza satıldığı eleştirisinde bulundu. Düzenlediği bir basın toplantısında özelleştirilen iki şeker fabrikası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Gök, özelleştirmeyi eleştirerek, “Bor ve Kırşehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza satıldı” dedi.

Bor Şeker Fabrikasının 2011 yılında 129.9 milyon dolara satıldığını hatırlatan Gök, “Şimdi 83 milyon dolar. Kırşehir fabrikası 2011’de 81 milyon 743 bin dolardı, bugün 59 milyon dolara düştü. Toplamda TL cinsinden 409 milyon lira daha düşük fiyata satıldı” eleştirisinde bulundu.

SATIŞLARIN TÜMÜ BU AY BİTİRİLECEK

Niğde Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu. İhalede tüm tekliflerin bu ay alınması planlanıyor. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: AA

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:58

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