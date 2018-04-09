Macaristan’da aşırı sağcı Orban iktidarını güçlendirdi

Macaristan’ın mülteci düşmanı, aşırı sağcı başbakanı Viktor Orban ve partisi FİDESZ üst üste üçüncü kez seçimlerden galip ayrıldı.

Macaristan’da genel seçimleri aşırı sağcı Başbakan Viktor Orban ve partisi FİDESZ kazandı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 68 olurken Orban’ın partisi kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48.41’ini aldı. FİDESZ, böylece parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu elde etti. Bu, Orban’ın anayasa değişikliği başta olmak üzere pek çok konuda tam yetkiye sahip olması anlamına geliyor.

ANA MUHALEFETTE YİNE SAĞ VAR

Göçmen düşmanı, milliyetçi ve muhafazakar politikalarıyla bilinen FİDESZ’i yüzde 19 oyla sağcı bir başka parti JOBBİK izledi.

BBC’nin haberine göre JOBBİK Genel Başkanı Gabor Vona, seçim öncesi verdiği sözü tutarak gece yarısı genel başkanlıktan istifasını açıkladı. Seçim sürecinde aşırı sağcı söylemlerini nispeten yumuşatan JOBBİK’in daha yüksek bir oy oranı alması bekleniyordu.

SOSYAL DEMOKRATLAR ERİYOR

8 yıl önce iktidarda olan sosyal demokrat çizgideki, Avrupa Birliği yanlısı Macaristan Sosyalist İşçilerin Partisi (MSZP) ise yüzde 12 oy alabildi. Partinin Genel Başkanı Gyula Molnar görevini bıraktığını ilan etti.

Yüzde 5’lik seçim barajını aşarak parlamentoya giren iki parti daha var. Bunlardan biri ülkenin Avrupa Yeşiller Partisi üyesi LMP. Diğeri ise MSZP’den koparak oluşan AB yanlısı, liberal Demokratik Koalisyon. LMP, oyların yüzde 6.92’sini alırken Demokratik Koalisyon yüzde 5.58’de kaldı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 09:43

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