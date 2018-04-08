Arda Turan'dan tepki çeken fotoğrafa ilişkin açıklama

Futbolcu Arda Turan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepki topladı, Turan, 'ayağım buzlu kovada, ne ayak yıkatması' diyerek açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir'de oynayan milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın fotoğrafını "Yeni fizyoterapistim" diyerek ınstagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın tepki toplaması üzerine açıklama yaptı: Ayağım buzlu kovada.

Arda Turan'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf "Eşine ayaklarını yıkatıyor" denilerek tepki topladı.

Bunun üzerine Arda Turan ikinci bir paylaşımda bulunarak, ayağının buzlu kovada olduğunu ve eşinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Turan'ın paylaşımı şöyle:

"Dizimdeki buza yardımcı olduğu için; Eşime yeni fizyoterapistim diyorum... ayağımda buzlu kovada...Şaka komiklik eğlence hani... Baktığımızı nezaman göremez olduk...Ne ayak yıkatması..Allah akıl fikir versin..Hatırlatma: Geçmiş olsun denir.."

(Yazım hataları Arda Turan’a aittir.)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 12:27

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