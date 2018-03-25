Arda Turan’dan gazeteciye: Senin kafanı gözünü kırarım

Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan, Nişantaşı'da eşine soru soran gazeteciye 'Senin kafanı gözünü kırarım' dedi.

Milli Futbolcu Arda Turan, gazetecileri fiziksel şiddetle tehdit etmeye devam ediyor. Daha önce Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Turan, bu kez eşi Aslıhan Doğan’a soru soran bir gazeteciye “Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı.

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre söz konusu muhabirin, “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusuna Aslıhan Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak yanıt verdi.

Muhabirin bu kez “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorması üzerine 31 yaşındaki Arda Turan, “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 11:41

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