Erciyes Üniversitesi işçilerine de aynı bahane: Arşiv soruşturması

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi (Tıp Fakültesi) bünyesinde taşeron olarak çalışan ve "arşiv soruşturması” gerekçe gösterilerek işine son verilen bir işçiler ve aileleri açıklama yaptı. Açıklamaya SES Kayseri Şubesi Başkanı Orhan Karakaya ve SES üyeleri destek verdi. “İşimize geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz” diyen işçiler gözyaşlarını tutamadı.

'SÖZLER TUTULMADI'

Hasta bakıcılık yapan ve işine son verilen Deniz Erişir, “Yaklaşık 150 işçi sözlü mülakat ve sınavlardan geçtik fakat 1 Nisan günü, şaka yapar gibi işimize son verildi. Bizim suçumuz yok, suç varsa bile ispatla mükellefler. ‘Herkese koşulsuz şartsız kadro’ diyenlere ‘sözler tutulmadı’ diyoruz. İnsan kaynaklarından elimize bir kâğıt verdiler, kapı dışarı konduk. Bizler yasal haklarımızı biliyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

‘İşimize geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz!’

'SUÇLUYSAK ELİMİZİ KOLUMUZU SALLAYARAK MECLİSE KADAR NASIL GİREBİLİYORUZ?'

(Fotoğraf: Ahmet AKARSU - EVRENSEL)

Yetkililere seslenen Erişir, “Biz işçilere haksızlık yapıldı. Yıllarca harcadığımız emeğin karşılığı bu mu? Şu an işsiziz. İş başvurusu yapmak için başka yerlere gittiğimizde onlar da bizi yaştan kaynaklı, ‘arşiv soruşturması’ gibi karşılığı olmayan söylemlerden kaynaklı işe almayacaklar. Kızıma ekmek yediremeyeceğim. Hiçbir gerekçe yokken işimize son verildi. Bu insanlar ne yapacak diye düşünüyorlar mı? Hırsızlık mı yapalım illa, bunu mu istiyorlar? Madem suçluyuz, gereken her şeyi yapsınlar! Meclise bile elimizi kolumuzu sallayarak girebiliyoruz. Demek ki neymiş, biz suçlu değiliz. Tek isteğimiz işimize geri dönmek ve çocuklarımıza ekmek götürebilmek” diye konuştu.

Açıklama sonrası fakülte yönetimini alkışla protesto eden işçiler kısa süreli oturma eylemi yaptı. İşçiler, itiraz dilekçelerine gelecek cevabın olumsuz olması durumunda rektörlük önündeki oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi. (Kayseri/EVRENSEL)

Ege Üniversitesinde kadroya geçemeyen işçiler: Suçlu değil işçiyiz

(Fotoğraf: Ahmet AKARSU - EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 22:05

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