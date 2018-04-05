Ege Üniversitesinde kadroya geçemeyen işçiler: Suçlu değil işçiyiz

‘Güvenlik soruşturması’ bahane edilerek Ege Üniversitesinde kadroya alınmayan işçiler eylemde.

Kadroya geçmeyi beklerken ‘Güvenlik arşivi soruşturması’ bahane edilerek 1 Nisan’da işlerine son verilen 400 Ege Üniversitesi işçisi, işlerine geri dönene kadar mücadele etmekte kararlı. Genel-İş’in çağrısıyla rektörlük önünde oturma eylemi yapan işçiler, geri alınana kadar her sabah eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

İşten atılan işçiler arasında Genel-İş, Hizmet-İş, Öz Büro-İş ve Öz-İş Sendikalarına üye işçiler var. Hak-İş’e bağlı sendikalar işten atmalara sessiz kalırken Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube bir kez daha üniversite önündeydi.

Rektörlük önündeki açıklamaya, Genel-İş’e bağlı şubelerin yöneticileriyle işyeri temsilcileri, üniversite hastanesinde Hak-İş’e bağlı Öz Büro İş’ten Türk İş’e bağlı Tez Koop-İş Sendikasına geçiş yapmaya çalışan işçiler, CHP, EMEP ve ÖDP yöneticileri de katıldı.

Bu arada üniversite içerisinde ‘joker’ eleman olarak çalışan en az 24 işçinin de 4 Aralık günü çalışmadığı için kadro başvurusunun geri çevrildiği ve işten atıldığı öğrenildi.

KADRO VAADİ BİNLERİ İŞSİZ BIRAKTI

“Güvenlik soruşturması dediniz bizi işimizden ettiniz”, pankartı açan işçiler, “Suçlu değil işçiyiz”, “İşimizi geri istiyoruz” ve “İşime ekmeğime geleceğime dokunma’ dövizlerini açtı. İşçiler attıkları sloganlarla rektörü istifaya çağırdı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, hükümetin kadro düzenlemesinin, yüz binlerce işçinin kadro haklarını gasbettiğini, binlerce işçiyi işinden ettiğini dile getirdi. 2 Nisan itibariyle kadroya geçişlerin tamamlandığını söyleyen Sarı, sürecin başladığı ilk günden bugüne belirsizlik ve karmaşanın doğurduğu endişenin işyerlerinde devam ettiğini ifade etti.

‘HANGİ ANAYASADA YAZIYOR?’

Binlerce işçinin, ikinci derece, üçüncü derece yakınlarıyla ilişkilendirilerek güvenlik soruşturması bahanesiyle işsiz bırakıldığına dikkat çeken Sarı, “Geçiş sürecinde sabıka kaydında veya arşiv araştırmasında sorun yaşamadığı halde ve bugüne kadar her hangi suçu bulunmamasına rağmen aile bireyleri veya akrabalarından hatta uzak akrabalarından herhangi bir kişi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmaktadır. Bu yaşananları hangi evrensel hukuka göre ya da Anayasa’nın hangi maddesine göre açıklayacaksınız? Açıklayamazsınız çünkü hiç bir hukuk sisteminde böyle bir anlayış yoktur” dedi.

Sarı, feragatname imzalatılan işçilerin kıdem tazminatı ödenmeyerek emeğinin, geleceğinin ve güvencesinin gasbedildiğini de ifade etti.

KARAR GERİ ALINSIN

Üniversite yönetimine de çağrı da bulunan Sarı,” KHK’nin mağdur etmiş olduğu emekli edilmek istenen engelliler ve eski hükümlüler ile ilgili kadroya geçişlerine dair düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen üniversite yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmamaktadır. Buradan hükümete ve Ege Üniversitesi Rektörüne sesleniyoruz: Saydığımız tüm mağduriyetlerin ve eşitsiz, hakkaniyetsiz uygulamaların giderilmesi için ivedilikle yeni bir düzenleme yapılmalı, mağdur olan işçiler işlerinin başına dönmelidir” dedi.

EYLEM SÜRECEK

Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, atılan işçiler iş başı yaptırılana kadar her sabah 8 ile 12 saatleri arasında oturma eylemi yapacaklarının bilgisini verdi. Köroğlu ‘İşçilerin geri alınmaması durumunda İzmir Adliyesine giderek kendimiz için suç duyurusunda bulunacağız. Madem suçluyuz bizi yargılayın. Asıl suçlular işçileri işten çıkaranlardır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 18:43

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