‘İşimize geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz!’

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde ‘Arşiv soruşturması’ bahanesiyle atılan 150 işçi işini geri istiyor.

Ahmet AKARSU

Kayseri



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 150 işçi, güvenlik soruşturmasından ve sözlü mülakattan geçmelerine rağmen, ‘arşiv soruşturması’na takıldı. İşçilere, işten atıldıkları ve tazminatları için şirket ile görüşmeleri gerektiği söylendi. İşçiler ise “İşimize geri dönmek istiyoruz” dedi.

SUÇ YOK İŞTEN ÇIKARMA VAR!

Gazetemize konuşan işçiler, “Haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Arşiv soruşturması adı altında işten çıkarıldığımız söyleniyor. Suç yok ama işten çıkarma var! Bütün gerekli işlemlerden başarıyla geçen işçiler olarak neden böyle yapıldı? Gerekçesi nedir?” diye sordu.

SUÇA TEŞVİK ETMEZ Mİ?

Taşeronu kaldırıp, iş güvencesi getireceğini söyleyen hükümet yetkililerine seslenen başka bir işçi ise şöyle konuştu: “Yıllardır hizmet verdiğimiz kurumun sadece önümüze bir kağıt koyarak kapı dışı etmesini sindiremiyoruz. İtiraz hakkımızı kullanacağız. İşimize geri dönmek istiyoruz” “İşimize sahip çıktığımız kadar, bize sahip çıkılmıyor” diyen başka bir işçi ise, “Hiçbir gerekçe bildirilmeden kapı dışına konulmamız, bizi suça teşvik etmez mi? Eşimize, çocuklarımıza ne diyeceğiz? İşten çıkarılınca toplumdaki algı ‘Fetö’cü oluyor. Bizim ‘Fetö’ ile hiçbir bağlantımız yoktur! Keyfi uygulamalar son bulmalı. Tek isteğimiz işimize geri dönmek ve kadrolu çalışmaktır” şeklinde konuştu.



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 18:17

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