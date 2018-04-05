Eskişehirli kadın oyuncular: Sahneye daha çok çıkmak istiyoruz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Sanatçıları, TBMM'de kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına tepki gösterdi.

Meltem KARAKAŞ

Eskişehir

Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından Çanakkale Anması ile ilgili sahnelenen tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneden indirilmesine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Sanatçıları da tepki gösterdi. Umudu kaybetmemek gerektiğini söyleyen Pınar Bekaroğlu, “İnsan üzülüyor. Böyle şeyler belki de bizi birbirimize daha çok bağlayacak. Daha çok harekete geçmemizi sağlayacak. Sahneye daha çok çıkmak istiyoruz. Daha çok biz buradayız demek istiyoruz. Bu bugün kadına, yarın erkeğe. Bir cinsiyet ayrımı yapmak çok yanlış. Cinsiyetçi yaklaşımın her türlüsüne karşıyım.” dedi.

Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

‘SAHNEDE MUTLUYUM’

Yapılan davranışın kadının yaşam alanını daraltmaya yönelik bir girişim olduğunu dile getiren Ecren Can Serim “Yaşamın her alanında dişimi tırnağıma geçire geçire çalışıp, sınavları geçip kazandığım okullarda ve sonrasında girdiğim kurumda sahne üzerinde çok mutlu şekilde var oluyorum. Evime ekmek götürdüğüm, işimi yapmaktan çok mutlu olduğum alana müdahale edilmesinden bir kadın olarak, bir anne olarak, bir oyuncu olarak, bir insan olarak rahatsızım” ifadelerini kullandı.

Laiklik vurgusu yapan Özlem Akdoğan “Bugün konuşulan mesele kadın oyuncuların Meclis’te sahneye çıkarılmasının engellenmesini aşmış durumda. O yüzden bütün kadınların Türkiye’de laikliği tehlikede hissettiği noktada bir şeyler söylemek istemesi kadar değerli bir şey yok” şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman'dan tiyatro açıklaması: Her taraf hanım dolu...

‘BERABER HAREKET ETMELİYİZ’

Türkiye’de tiyatro yapmanın her geçen gün zorlaştığını anlatan Özlem Baykara ise “Bundan sonrası için bir şeyler yapmak gerekiyor. Herkes aynı duyguları, korkuları yaşıyor. Ama her şey daha iyi olacak eğer beraber olursak buna inanıyorum” dedi.

'BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYORUZ'

ESKİŞEHİR Şehir Tiyatroları Kadın Oyuncuları ve Eskişehir Kadınları Platformu üyeleri, TBMM’de sergilenen tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesini kınamak için önceki gün Özdilek Kültür Merkezinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kültür merkezindeki sahnede kadınlar adına basın açıklamasını Şenay Subaşı okudu. Kadınların tüm dünyada ve ülkemizde tiyatro sahnesinde güçlüklerle yer edindiğine dikkat çeken Subaşı durumun endişe verici olduğunu söyledi. “Bu durumun tüm sorumlularını, söz konusu olay özelinde de TBMM Başkanı İsmail Kahramanı üzüntüyle kınıyoruz” diyen Subaşı gerekli adımların atılmasını istediklerini vurguladı.

Sözlerine “Kadına, laikliğe, sanata ve özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz” diye devam eden Subaşı, Afife Jale’nin o eşsiz ruhuyla sahnede emek veren tüm kadın oyuncuların Eskişehir Kadınları Platformu olarak yanında olduklarını söyledi. Subaşı sözlerini “Biz kadınlar her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı.

100 kadın oyuncu sahnede

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