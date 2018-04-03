Aratos film günleri başlıyor

Mersin'de düzenlenen 3. Aratos Belgesel ve Kısa Film Günleri 6 Nisan’da başlıyor.

Tarsus’ta Aratos Kültür Sanatevinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 7 kısa 7 belgesel olmak üzere 14 film izleyici karşısına çıkacak. Bu yıl “Kıymet”, “Refika”, “Tarzan Kemal”, “Ayva Göbeği”, “16 Ton” , “Görüş Günü”, “Allegretto”, “Eyvah Babam Emekli Oluyor”, “Kaytanlı Çocuk”, “Sokak Şarkıcıları”, “Uçurtma”, “Tarihte ve Günümüzde Kadın”, “Kafesteki Kuş Gibiydik” ve “Darbe Düzeninin Katliamları” filmlerinin gösterimleri yapılacak.

FİLM DENEYİMLERİ SÖYLEŞİSİ

7 Nisan Cumartesi günü Saat:19.00’da Aratos Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık’ın sunuş konuşmasının ardından, belgesel ve kısa film çeken yönetmen ve senaristlerin katıldığı “Kısa ve Belgesel Film Deneyimleri” söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye Nihat Çapar, Remzi Karabulut, Ayça Öztorun ve Uğur Pişmanlık katılacak. Film günleri 8 Nisan’da sona erecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:40

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