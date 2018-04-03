İnfaz görüntülerine rağmen IŞİD'liyi serbest bıraktılar!

10 Ekim dosyasına IŞİD’lilerin Suriye kamplarındaki görüntüleri girdi. Bu görüntülere rağmen IŞİD’liler, 7 ay tutukluluğun ardından serbest kaldı.

Birkan BULUT

Ankara

10 Ekim davası firari sanıklarından IŞİD'li Ahmet Güneş, 10 Ekim bombacılarını taşıyan arabada parmak izi olan abisi tutuklu Talha Güneş, polis operasyonunda kendisini patlatan örgütün Antep Emiri Yunus Durmaz, Mustafa Delibaşlar, Cebrail Kaya ve İlyas Kaya IŞİD'in Suriye kamplarındaki görüntüleri 14 Nisan 2014'te tespit edildi. Ancak Ahmet Güneş, Mustafa Delibaşlar ve Yunus Durmaz'ın kardeşi Ökkeş Durmaz 7 ay tutukluluğun ardından serbest bırakılırken, diğerleri de katliama kadar elini kolunu sallayarak dolaştılar!

Gaziantep 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemelerinden 10 Ekim Katliamı Dava Dosyasına gelen belgelerde firari sanık Ahmet Güneş, tutuklu kardeşi Talha Güneş'in de arasında bulunduğu 11 kişi, IŞİD kamplarında ve infaz videolarında 14 Nisan 2014'te tespit edildi. Daha önce de gündeme gelen Ahmet Güneş'in infazcı olduğu görüntülerin en net haline ulaşıldı. Antep’te 25 Mart 2014 tarihinde polisin yol kontrolü sırasında Mustafa Delibaşlar, Ahmet Güneş ve IŞİD'li Yunus Durmaz'ın kardeşi Ökkeş Durmaz, yol kenarındaki çalılıklara bir şeyler attıkları görülünce yakalanmışlardı. Burada ele geçirilen harddiskte yapılan incelemeler sonucunda Suriye'nin Lazkiye kentinde IŞİD üyelerinin infaz ve eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Ahmet Güneş ve tutuklu kardeşi Talha Güneş, polis operasyonunda kendisini patlatan IŞİD'in Antep emiri Yunus Durmaz, Halil İbrahim Kiraz, İlyas Kaya, Cebrail Kaya, Kürşat Akçiçek, İbrahim Öztürk, Muhammed Cengiz Dayan, İsmail Pektaş, Abidin Aygün, isimli şahıslar bulunuyor. Ayrıca daha önce bilirkişi rapoarları ile eğitim kamplarında silahlı görüntüleri tespit edilen, ancak burada ismi yazılmayan 10 Ekim davası tutuklu sanığı Metin Akalatın da yüzü kapalı bir şekilde burada görüntüleri bulunuyor.

IŞİD'liler kampta eğitim yaparken..

İNFAZI DOĞRULADI

Ahmet Güneş, bir kişiyi infaz ettikleri bu görüntüleri şöyle savunmuştu: “Suriye’nin Lazkiye kentinde ilim tahsili amacıyla bulunduğum sırada görüntülerdeki kalabalık beraberindeki bir şahsı getirdiler. Bu şahsın Esad askeri olduğunu, birkaç gün önce Esad askerleri ile beraber baskın yaptıkları köyde 2-3 genç kıza tecavüz ettiğini, köyü yağmaladıklarını, erkekleri esir aldıklarını söylediler. Medrese öğrencilerinden yaşı en büyük ben olduğumdan ve Arapça’yı iyi konuştuğumdan dolayı bu konuşmayı benim yapmamı istediler. Ben biraz tereddüt ettim. Ancak ortam çok karışıktı, herkes birbirine şüpheyle bakıyordu, ajan olarak değerlendirebiliyordu. Ben de can güvenliğimi dikkate alarak orada mecburen o konuşmayı yapmak zorunda kaldım.”

SERBEST BIRAKILINCA BİR DAHA GELMEDİ

Ancak mahkeme “delillerin elde edilmiş olması, delil karartma şüphelerinin bulunmaması” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere sanıkların tahliyelerine karar verdi. Ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusu üzerine Ahmet Güneş hakkında 6 Mart 2015 günü kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve dava 2. Ağır Ceza mahkemesinde görülmeye başlandı. Ancak, serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Ahmet Güneş, yargılandığı cinayet davasında hiçbir duruşmaya katılmadı.

KATLİAMDAN SONRA İYİ HAL VE BERAAT

Adli kontrol şartıyla tahliye edilen fakat kendilerine ulaşılamayan 3 sanığın yargılandığı “silahlı terör örgütü üyesi olma” davasında mahkeme heyeti, 10 Ekim Ankara Katliamından 12 gün sonra karara vardı. Görüntülerde Ahmet Güneş’in IŞİD kamplarında silahlı eğitim aldığı, bir kişiyi öldürdüğü ve terör örgütüne kendi iradesi ile katılarak organik bağ kurarak suç işlediğine en sonunda kanaat getirdi. Ahmet Güneş’e terör örgütü üyeliği suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, “duruşma sırasındaki iyi hali”nden dolayı 6 yıl 3 aya indirildi. Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar’ın ise Ahmet Güneş ile aynı araçta yakalanmaları dışında yeterli delil bulunamadığını belirten mahkeme, kayıplara karışan ve Ankara Katliamı sanıklarından Mustafa Delibaşlar ile Ökkeş Durmaz’ı beraat ettirdi. Hatta yurtdışı çıkış yasağını bile kaldırdı.

10 EKİM DAVASI YARIN GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLECEK

10 Ekim davasında 8. Grup duruşması yarın ve perşembe görülecek. Katliam davasında 19’u tutuklu, 17’si firari toplam 36 sanık yargılanıyor. Davanın tutuklu sanıklarının isimleri şöyle:

İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Hakan Şahin, Yakup Şahin Yakup Karaoğlu, Metin Akaltın, Erman Ekici, Burak Ormanoğlu, Hacı Ali Durmaz, Abdülmüttalip Demir, Talha Güneş ve Abdulhamid Boz, Suphi Alpfidan, Hatice Akaltın, Esin Durgun. Firari sanıklar sanıklar ise şöyle: Ahmet Güneş, Bayram Yıldız, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Hasan Hüseyin Uğur, İlhami Balı, Kasım Dere, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Ömer Deniz Dündar, Savaş Yıldız, Yakup Selağzı, Kenan Kutval, Walentina Slobodjanjuk ve Cebrail Kaya.

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 16:16

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