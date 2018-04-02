‘Çukur’ dizisinde ‘Ömer Hayyam’ sansürü

‘Çukur’ dizisinde ‘Ömer Hayyam’ sansürü

    • 02 Nisan 2018 22:44

    Son dönemin popüler dizilerinden Çukur’da Mehmet Güreli’nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez’ şarkısında ‘şarap’ sözü sansürlendi.

    Son dönemin popüler dizilerinden ‘Çukur’daki sözleri Ömer Hayyam’a ait ve Mehmet Güreli’nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez’ şarkısının şarap bölümü sansürlendi. Dizini 23’üncü bölümü bu akşam Show TV’de ekrana geldi. Yeni bölümün bir sahnesinde kullanılan ‘Kimse Bilmez’ şarkısının ‘Gül rengi şarap’ bölümündeki ‘şarap’ kelimesi sansürlendi.

    Şiiri Ömer Hayyam’a ait olan şarkının sözleri şöyle:
    “Bulut geçti
    Gözyaşları kaldı çimende
    Gül rengi şarap
    İçilmez mi böyle günde
    Seher yeli eser
    Yırtar eteğini gülün
    Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
    Bu yıldızlı gökler
    Ne zaman başladı dönmeye
    Kimse bilmez.”

    ÖPÜŞME NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

    Dizideki bir öpüşme sahnesi nedeniyle daha önce RTÜK ceza kesmişti. RTÜK’ten gelen ceza üzerine Çukur, yeni bölümde RTÜK’e gönderme yapmıştı. Dizideki Sena, Yamaç’a 'Seni öpemem ceza keserler' demişti. (MEDYA SERVİSİ)

    Çukur dizisinden RTÜK'e gönderme: Öpemem ceza keserler

    İşte dizide sansürlenen Mehmet Güreli şarkısı:

    RTÜK yasayı bekleyemedi; Çukur dizisine ceza hazırlığı

    Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 23:30
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