‘Çukur’ dizisinde ‘Ömer Hayyam’ sansürü

Son dönemin popüler dizilerinden Çukur’da Mehmet Güreli’nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez’ şarkısında ‘şarap’ sözü sansürlendi.

Son dönemin popüler dizilerinden ‘Çukur’daki sözleri Ömer Hayyam’a ait ve Mehmet Güreli’nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez’ şarkısının şarap bölümü sansürlendi. Dizini 23’üncü bölümü bu akşam Show TV’de ekrana geldi. Yeni bölümün bir sahnesinde kullanılan ‘Kimse Bilmez’ şarkısının ‘Gül rengi şarap’ bölümündeki ‘şarap’ kelimesi sansürlendi.

Şiiri Ömer Hayyam’a ait olan şarkının sözleri şöyle:

“Bulut geçti

Gözyaşları kaldı çimende

Gül rengi şarap

İçilmez mi böyle günde

Seher yeli eser

Yırtar eteğini gülün

Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün

Bu yıldızlı gökler

Ne zaman başladı dönmeye

Kimse bilmez.”

ÖPÜŞME NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Dizideki bir öpüşme sahnesi nedeniyle daha önce RTÜK ceza kesmişti. RTÜK’ten gelen ceza üzerine Çukur, yeni bölümde RTÜK’e gönderme yapmıştı. Dizideki Sena, Yamaç’a 'Seni öpemem ceza keserler' demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Çukur dizisinden RTÜK'e gönderme: Öpemem ceza keserler

İşte dizide sansürlenen Mehmet Güreli şarkısı:

RTÜK yasayı bekleyemedi; Çukur dizisine ceza hazırlığı

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 23:30

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