Çukur dizisinden RTÜK'e gönderme: Öpemem ceza keserler

Öpüşme sahnesi yüzünden RTÜK’ten ceza alan Çukur, yeni bölümde RTÜK’e gönderme yaptı. Dizideki Sena, Yamaç’a 'Seni öpemem ceza keserler' dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde Çukur dizisindeki öpüşme sahnelerinin, ‘gençlerin ahlakını bozduğunu’ savunarak, Show TV’ye 260 bin lira para cezası kesmişti. Dizi ekibi, ekrana gelen son bölümde, Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Yamaç ve Sena karakterleri RTÜK’e gönderme yaptı.

Dizide Yamaç ve Sena karakterleri birbirlerine sarılırken Sena, hastane güvenlik kamerasını göstererek, “Şimdi seni burada öperdim ama, öpemiyorum. Ceza keserler” ifadelerini kullandı.

RTÜK, daha önce de dizinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘Dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ savunmuş ve kanala “Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanılması” iddiasıyla 1 milyonluk ceza kesmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:41

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