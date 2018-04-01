Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu sen bir teröristsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netenyahu’yu terörist ilan etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin Afrin harekatını eleştiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik “Ey Netanyahu! Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Sen bir teröristsin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor.

Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin.

‘SENİN DOĞRU DÜRÜST SEVENİN YOK’

Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz.” (HABER MERKEZİ)

Erdoğan’dan İsrail’e şiddetli kınama

Filistin yasta, BM İsrail'i uyarmakla yetindi

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:21

www.evrensel.net