Erdoğan’dan İsrail’e şiddetli kınama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını şiddetle kınadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ümraniye İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında İsrail’in Filistinlilere dönük saldırısına tepki gösteren Erdoğan, ‘Şiddetle kınıyorum’ dedi.

İsrail yönetiminin saldırısını ‘insanlık dışı’ olarak niteleyen Erdoğan, “İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

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HEDEF YİNE FRANSA VE ABD

Erdoğan konuşmasında Fransa ve ABD’yi hedef almayı da ihmal etmedi. Önce SDG temsilcileriyle görüşen Fransa’yı hedef alan Erdoğan, “Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor. Mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Afrin’de mühimmatların yerleştirildiği depo ve tünellerin de Fransız Lafarge'ın mikserleriyle yapıldığını iddia etti:

“Bunları da bil ve tünellerin açıldığı bölgede Lafarge, şantiye orada kuruldu. Sen kime neyi anlatıyorsun?”

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‘SAYIN TRUMP'A DA SÖYLEDİM, KİMSE BUNLARI GÖRMÜYOR’

İsrail’in Filistinlilere dönük saldırısı sonrası ABD Başkanı Trump’la gerçekleştirdiği görüşmesinin detaylarını anlatan Erdoğan şöyle devam etti:

“Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir.” (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 22:09

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