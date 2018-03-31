Filistin yasta, BM İsrail'i uyarmakla yetindi

İsrail'in saldırısında 16 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası Filistin'de yas ilan edildi. Acil toplanan BMGK ise İsrail'i uyarmakla yetindi.

Gazze’de en az 16 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplandı. BM Genel Sekreteri Guterres de, olayların aydınlatılması için “Bağımsız ve şeffaf bir soruşturma” talep etti. İsrail’e uyarı dışında bir yaptırım yönelmedi. Filistin ise yasta. Cumartesi günü de açık olan okullar açılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kuveyt’in talebi üzerine acil toplanarak, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, en az 16 Filistinlinin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini, 1400’den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Ancak Filistinlilerin BM’deki Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 17 kişinin öldüğünü aktardı. Mansur, oturum öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail’in tutumunu ‘Halkımıza karşı büyük bir katliam’ olarak değerlendirdiklerini söyledi.

‘İSRAİL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ’

BM Genel Sekreter Yardımcısı Taye-Brook Zerihoun Güvenlik Konseyinin toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde bölgede durumun kötüleşebileceği konusundaki kaygıları dile getirdi.

Zerihoun, İsrail’in uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurgulayarak, ölümle sonuçlanan şiddetin başvurulabilecek son yöntem olduğunu söyledi. Zerihoun, sivillerin ve özellikle de çocukların hedef olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK’

ABD’li Diplomat Walter Miller da “Gazze’de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masum hayatları tehlikeye atıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, bu olaylara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan olaylardan “derin kaygı” duyduğunu dile getirdi. Guterres, cuma günü sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, yaşanan olayların aydınlatılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep etti. Guterres, taraflara ölümlere yol açabilecek veya sivil halkı tehdit edecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

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FİLİSTİN BÖLGELERİNDE DÜKKANLAR KAPANDI

Cuma günü yaşanan kanlı olayların ardından Cumartesi günü Filistinlilerin kontrolündeki Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da genel greve gidildiği bildirildi. Bölgede dükkanlar ve cumartesi günleri de açık olan okullar açılmadı. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail sınırında yaşanan şiddetin ardından bir günlük yas ilan etti. İsrail’in Filistin topraklarına el koyduğu gün olarak adlandırılan Toprak Günü protestolarına İsrail saldırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 17:14

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