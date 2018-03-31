4 sendikadan performans sistemine ortak tepki

Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş, performans sistemine karşı Eskişehir’de ortak açıklama yapacak. (Fotoğraf: Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamak istediği performans sistemine karşı Eskişehir’deki kamu emekçileri sendikaları bir araya geliyor. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği taslağının geri çekilmesini isteyen Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş 2 Nisan Pazartesi saat 13.00’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasıyla başlayacak eylem ve etkinliklerin işyerlerine yayılacak biçimde yaygınlaştırılması hedefleniyor. (Eskişehir/EVRENSEL)

Performans uygulaması öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıracak

Eğitimde performans uygulaması eğitimciye de öğrenciye de zararlı

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 20:08

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