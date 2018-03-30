TTB afişi asan SES üyesine önce gözaltı sonra soruşturma

Çiğli Bölge Hastanesindeki sendika panosuna 'TTB yalnız değildir' afişi asan SES şube sekreteri hakkında idari soruşturma açıldı.

Metehan UD

İzmir

Sendika panosuna "TTB Yalnız Değildir" afişi astığı için Çiğli Bölge Hastanesi yönetiminin ihbarı ile gözaltına alınan SES Şube Sekreteri Başak Edge Gürkan hakkında bu sefer de idari soruşturma başlatıldı.

Gürkan’a gönderilen soruşturma evrakında sendikal faaliyet soruşturma konusu edildi. Soruşturmacı olarak atanan Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun imzası ile gönderilen evrakta "SES İzmir Şubesinin afişini neden astınız?", "Afişin içeriğini biliyor musunuz?", "Hastane yönetimi tarafından yapılan uyarıya rağmen afişi neden indirmediniz?", "Kayıtlı olduğunuz sendikada göreviniz nedir?" soruları yöneltildi. Hastane yönetimi daha öncesinde "hayır" afişlerine engel olmaya çalışmıştı.

‘SENDİKAL FAALİYET İÇİN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ’

Açılan soruşturmayı gazetemize değerlendiren Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök “Tek kelime ile işgüzarlık. Türkiye’deki sendikal faaliyetler yasa ile düzenlenmiş. Tam tersine yönetimlerin sendikal faaliyetleri kolaylaştırması, destek olması gerekiyor. Bu, onların kendilerine taraf olan sendikalar ile bizi nasıl ayrı tuttuklarını gösteriyor. Eğer afişle ilgili bir suç unsuru varsa savcılık, sendika yönetimi ile ilgili gerekeni yapar. O dönemlerde TTB’ye yapılan baskılar gibi sendikamıza yönelik bir baskı ve yıldırma politikası olarak değerlendirebiliriz. Hastanedekiler için de sopa göstermek için yapılmıştır. Daha önce de yaşandı, ne biz ne de Edge arkadaşımız yılmayacak. Biz yaptıklarımız eylemlerde AKP’den icazet alacak değiliz. Barıştan yana olan TTB’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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