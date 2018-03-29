Şiddete uğrayan hekimler 'geçmiş olsun' dileği değil çözüm istiyor

Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesinde çalışan bir doktorun darbedilmesi üzerine açıklama yapan ATO ve SES, 'Yanlış sağlık politikalarından vazgeçin' dedi.

Sağlıkta şiddet, tüm önlem alma çağrılarına rağmen artarak devam ediyor. Ankara'da bulunan Dışkapı Çocuk Hastanesinde çalışan Dr. Hande Yatağanbaba “sıra kavgası” gerekçesiyle darbedildi. Sağlık emekçileri yaptıkları ortak eylemde, yetkililerin "geçmiş olsun" dilekleri ve kınamalarının şiddeti engellemediğine dikkat çektiler. ATO Yöneticisi Benan Koyuncu, çalışma yaşamında şiddetin ortadan kaldırılmasının yanlış sağlık politikalarından ve yöneticilerin çalışanları hedef alan söylemlerinden vazgeçilmesi ile mümkün olduğunu vurguladı.

Ankara'da sağlık emekçilerinin bir hastanede şiddete tepki göstermesinden saatler sonra başka bir hastaneden hekime şiddet haberi geldi. Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi önünde şiddete uğrayan üç sağlık emekçisi için “Sağlıkta şiddete son” eylemi yapıldıktan sonra Dışkapı Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Asistanı Dr. Hande Yatağanbaba, yine bir hasta yakını tarafından darbedildi. Aynı gün Tunceli Devlet Hastanesinde Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Erdinç Sarıdağan da hasta yakınları tarafından darbedildi.

POLİS HASTANE ÖNÜNDE YAPILACAK AÇIKLAMAYA İZİN VERMEDİ

Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dışkapı Çocuk Hastanesinde bir araya gelerek Dr Hande Yatağanbaba'ya yönelen şiddete tepki gösterdi. Çocuk hastanesi önünde yapılacak açıklamaya polis izin vermedi. Bunun üzerine sağlık çalışanları açıklamayı çocuk hastanesinin karşısındaki kaldırımda yaptı. Açıklamayı okyan ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu, sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin son 15 yıldır artarak devam ettiğine dikkat çekti. Beyaz kod verilerine göre 30 binin üzerinde sağlık çalışanının sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete uğradığını dile getiren Koyuncu, “Günde en az 30 sağlık çalışanı, hasta ve genellikle de hasta yakınları tarafından şiddete uğruyor” dedi. Şiddet olayı ortaya çıktıktan sonra yetkililerin "geçmiş olsun" dileklerinin ve şiddet uygulayanı kınamalarının şiddeti engellemediğini belirten Koyuncu, çalışma yaşamında şiddetin ortadan kaldırılmasının yanlış sağlık politikalarından ve yöneticilerin çalışanları hedef alan söylemlerinden vazgeçilmesi ile mümkün olduğunu vurguladı.

ATO ve SES, sağlıktaki şiddete karşı açıklama yaptı

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TASARISI HALEN MECLİSE GELMEDİ

Dr. Ersin Aslan’ın ölümünden sonra TTB ve diğer meslek örgütleri ile birlikte sağlıkta şiddeti ortaya çıkaran nedenleri tespit ederek bir dizi öneriler geliştirdiklerini anlatan Koyuncu, ancak bu önerilerin hemen hiçbirinin yetkililer tarafından uygulanmadığını söyledi. Bu konuda hazırladıkları sağlıkta şiddetle ilgili tasarının halen Meclis'e getirilmediğine dikkat çeken Koyuncu, “Bizler yıllarca bu alanda mücadele veren emek ve meslek örgütleri olarak biliyoruz ki sağlıkta şiddet, sağlıkta dönüşüm politikalarının bir sonucudur. Bu programla hasta muayene ve tedavi süreleri azaltılmış ve hastalar, ihtiyaçlarına göre değil paketlerin içeriğine göre tedavi edilmektedir. Performans tipi ödemeye geçilerek hekimin, sağlık çalışanının emeği değersizleştirilmiştir. Ücret, emeğin niteliği üzerinden değil niceliği ile değerlendirilmeye başlanmıştır” diye konuştu.

ŞİDDET GÖREN HEKİM İŞ KAZASI TUTANAĞI TUTTURMALI

Yasal düzenlemelere göre “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay”ın iş kazası olduğunu kaydeden Koyuncu, Dışkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği'nin ve darbedilen sağlıkçıların yaşadıkları bu şiddet olayı ile ilgili olarak iş kazası tutanağı oluşturması ve ilgili bakanlıklarla paylaşması gerektiğini söyledi.

ASİSTANLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Ayrıca amacı uzmanlık eğitim almak olan asistan hekimlerin, polikliniklerde uzman olmadan tek başlarına, esnek, kuralsız, görev tanımı dışında çalışmalarının şiddetten daha fazla etkilenmelerine neden olduğunu belirten Koyuncu, yetkilileri bu konuda mevcut yasal mevzuatlara uymaya çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

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