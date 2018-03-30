'Basılmayan' Welat gazetesi okuyucularına fotokopiyle ulaştı

Kürtçe yayın yapan Welat gazetesi, basımının yapıldığı Gün Matbaası'na el konulması üzerine fotokopiyle çoğaltılarak abonelerine ulaştı.

Kürtçe yayın yapan Welat gazetesi, basımı yapıldığı Gün Matbaası’na el konulması ve diğer matbaalara “Basmayacaksınız” denilerek baskı uygulanması nedeniyle fotokopi olarak çoğaltılıp, dağıtımı yapıldı. Gazete aboneleri, medya üzerindeki baskıları kınadı.

Mezopotomya Ajansı'nın haberine göre Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve basımının yapıldığı Gün Matbaası’na polis baskınıyla el konulması nedeniyle, aynı matbaada basımı yapılan Kürtçe yayın yapan Welat gazetesinin bugünkü sayısı basılamadı. Gün Matbaası’na el konulması üzerine yayını sürdürmek için diğer matbaalara başvuran gazete yönetimi, matbaa sahiplerine gazeteleri için “Basmayacaksınız” talimatı verilerek baskı uygulandığını öğrendi.

Bu nedenle basımı yapılamayan gazete okurlarının karşısına bugün internet adresinin yanı sıra sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ve fotokopi ile çoğaltılarak çıktı. Gazete ekibi tarafından hazırlanan gazete sayfaları, gazetenin Twitter’daki “[email protected]" adlı hesabı üzerinden sosyal medya kullanıcıları ile paylaşıldı.

“Ji zimanê me ditirsin (Dilimizden korkuyorlar)” manşeti ile çıkan gazetenin sayfaları, “Değerli okuyucu ve takipçilerimiz, baskı ve engellemelerden dolayı gazetemizin bugünkü sayısı basılamadı. Bugünkü sayımızı sosyal medya üzerinden sizinle paylaşacağız” notu ile takipçilerle paylaşıldı.

Gazete birçok kentte fotokopi biçiminde çoğaltılarak okuyucularına ulaştırıldı. Siyah beyaz basılan fotokopileri, gazetenin dağıtımcıları tarafından abonelere ve okurlara ulaştırıldı. Fotokopileri gören gazete aboneleri hem şaşırdı hem de üzüntülerini dile getirdi. Basının üzerindeki baskılara tepki gösteren aboneler, Welat gazetesinin son sayısını hatıra olarak saklayacaklarını söyledi.

Fotokopi olarak basılan gazetenin 217'inci sayısının Diyarbakır'daki abonelerine dağıtımına gazetenin İmtiyaz Sahibi Zeynel Bulut da katıldı

Bulut, gazetenin basılması için çok sayıda matbaa ile irtibat kurduklarını ancak hepsinin iktidar baskısı yüzünden kabul etmediğini ifade etti. Gazeteyi basacak matbaa buluncaya kadar e-gazete ve internet yayını üzerinden yayın hayatına devam edeceklerini kaydeden Bulut, her şeye rağmen anadilde gazetecilik faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Gazetenin son sayısını abonelere dağıtan Bulut, konuya ilişkin yarın Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır şubesinde açıklama yapacaklarını kaydetti.

Aboneler ise her şart altında Welat gazetesine sahip çıkacaklarını dile getirerek, AKP iktidarına tepki gösterdi.

‘TÜRKİYE HUKUKİ SÖZLEŞMELERE AYKIRI DAVRANIYOR’

Gazetenin abonelerinden Avukat Eren Keskin, 1990 dönemini insan hakları savunucuları olarak ağır yasadıklarını hatırlatarak, “Bu süreç kadar ifade özgürlüğünün engellendiği, özellikle Kürt basının bu kadar hukuki baskılara maruz kaldığı dönemi hatırlamıyorum. Basın noktasında gelinen durum içler acısıdır. Türkiye hem kendi iç hukukuna, hem de altına attığı uluslararası hukuk sözleşmelerine kesinlikle aykırı davranıyor” diye konuştu.

‘HER ŞEYİMİZİ ALSALAR DA DİRENECEĞİZ’

Özgür basının üzerindeki baskının gün geçtikçe çoğaldığını söyleyen gazete abonesi esnaf İhsan Taşdemir de “Sadece Kürt basının değil diğer bütün muhalif basının üzerine gidecekler. Fakat hiçbir dikta rejimini sonsuza kadar sürdüremeyecektir. 2019 seçimi dönüm noktası olacak. Umudumuz var. Okuyucu ve aboneler olarak direnmekten başka çaremiz yok. Her şeyimizi alabilirler; ama dik durmamız direnmemiz gerekiyor” dedi.

'DİLİMİZE YAPILAN BU SALDIRIYI KINIYORUZ'

Bir dağıtımcının, “Matbaaya kayyım atandığı için gazetemiz bugün fotokopi ile çıktı” sözleri üzerine gazete abonesi olan Agit Kayhan isimli esnaf, “Çok üzgünüz. Dilimize yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Artık kendi halkımızla ilgili olan haberleri alamayacağız. Gazete çıkmasa bile özgür basını her ortamda takip etmeye çalışacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

Kayyım, Özgürlükçü Demokrasi ve Gün Matbaacılık’ın evraklarını istedi

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 17:42

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