SpaceX, küresel internet projesi için beklediği onayı aldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Dünya’yı saracak 4 bin 425 uyduyla sağlamayı planladığı hızlı internet projesi için FCC’den beklediği onayı aldı.

ABD Federal Haberleşme Komisyonu FCC, Elon Musk'ın şirketi SpaceX’in Dünya’yı saran uydular aracılığıyla hızlı internet sağlayacağı projeye onay verdi. SpaceX'in “Starlink” adlı uydu projesi 4 bin 425 uyduyu kapsıyor. Bu uyduların 2019 ve 2024 arasında Dünya’nın 1150 ila 1325 kilometre üstünde dolaşması ve Ka ve Ku bantlarındaki dalgalarla 1 Gbps bağlantı sağlaması planlanıyor. Sistem en az 800 uydu yayıldığında devreye girebileceği açıklanmıştı.

10 milyar dolarlık projenin onay almasının ardından açıklama yapan SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, FCC’nin verdiği iznin yeni nesil bir uydu ağı aracılığıyla dünyayı güvenilir ve uygun fiyatlı bir ağla donatmak açısından önemli bir adım olduğunu, projenin özellikle henüz ağa erişemeyenler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu kapsamdaki ilk onayı veren FCC’nin yakın zamanda OneWeb, Telesat ve Space Norway’in benzer projelerini de onaylaması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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