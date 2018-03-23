Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in Facebook hesaplarını kapattı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk şirketlerinin Facebook hesaplarını silerek 'Facebook'u sil' kampanyasına destek verdi.

WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek verdi. Musk'ın tweeti sonrasında Tesla ve SpaceX firmaları Facebook hesaplarını kapadı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri toplayarak bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

​Sputnik'ten aktarılana göre, WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u sil) kampanyasına destek verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 22:11

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