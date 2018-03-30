Havana Compás Dans: Küba’nın Afrika ve İspanyol kökenini birleştirdik

Havana Compás Dans Tiyatrosu'nun yönetmeni Dansçı ve Koreograf Liliet Rivera, Perküsyonist Eduardo Córdova ve gösterinin genç dansçıları ile konuştuk.

Volkan PEKAL

Şahin KELLECİ

Adana

20. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Küba’dan festivale katılan Havana Compás Dans Tiyatrosu, “Küba, Perküsyon ve Dans” gösterisi ile Merkez Park Amfi Klasik İspanyol dansları ile Tiyatro’da seyirci ile buluştu. İspanyol danslarının Afro-Küba ritimleri ile birleştiği gösteride deri koltuk, ahşap, sandalye gibi eşyaların yanı sıra tabure, chequere, klavye, baget, kastanyet gibi İspanyol ve Afrika kökenli enstrümanlar kullanıldı. Gösteri arka planda keman, flüt, piyano, davul, perküsyon, bas ve seslerden oluşan bir müzik grubu ile destekleniyor. Gösteri sonrası grubun yaratıcıları gösterinin yönetmeni Dansçı ve Koreograf Liliet Rivera, Perküsyonist Eduardo Córdova ve gösterinin genç dansçıları ile konuştuk.

KÜBA RİTMLERİNİ DANSLA BİRLEŞTİRDİK

2004’ten bu yana İspanyol danslarının özünün Afro-Küba ritimleriyle karıştığı yeni bir sanatsal çizgi geliştirdiklerini belirten sanatçılar Afrika kökleri ile İspanyol kimliğini birleştirdiklerini söyledi. Kendilerini ayıran özelliğin bu olduğunu söyleyen Rivera, çağdaş dans hareketleri ile Küba ritmlerini birleştirdiklerini belirtti.

Küba’nın hem Afrika hem de İspanya kökenini birleştirmeye çalıştıklarını belirten Eduardo Córdova, “Davul ve perküsyon gibi Afrika kökenli, kastanyet gibi İspanyol enstrümanlar kullandık. İlk bölümde denizi aşarak Afrika’dan gelişimizi anlattık. Bu bizim için iyi enerji veren bir şey. Amacımız iki kültürün birleşimini anlatmak. Kızlar sandalyelerle perküsyon öğrendiler, dans hocası da onu kareografi ile dansa çevirdi. Hem perküsyon hem dans. Hikayemiz genel olarak iki kültürün birleşmesini oluşturuyor” dedi.

ÜCRETSİZ DERS VERİYORLAR

Müziğin Küba halkının yaşamının her alanında olduğunu söyleyen Liliet Rivera, “Küba’da sürekli dans eden insanlar görebilirsiniz. Kahve yaparken bile dans edenler var. Doğmadan önce bile bizde perküsyon var. Bu gösteride de bizim işimiz o davul sesi ile dansı birleştirmek oldu” dedi. Kültür Bakanlığına bağlı bir dans grubu olduklarını söyleyen Rivera, kendileri gibi devletten destek alarak işini yapanların da olduğunu söyledi.

Küba’da gösterilerin ve tiyatronun çok düşük bir ücretle izlenebildiğini ifade eden Rivera, kendilerinin hem öğrenci yetiştirdiğini hem de gösteri yaptığını söyledi. 300 çocuğun eğitim aldığı bir okulları olduğunu ve devlet desteği ile onlara ücretsiz ders verdiklerini anlatan Rivera, bu gösteriyi devlet desteğiyle yaptıklarını söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 04:43

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