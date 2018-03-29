Mahkeme, Şengül öğretmenin evinde keşif yapacak

Öğretmen Şengül Karaca’yı evinin camından iterek öldürmekle suçlanan Hasan Aydın’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında keşif kararı alındı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Öğretmen Şengül Karaca’yı evinin camından iterek öldürmekle suçlanan Hasan Aydın’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında mahkeme, suçun tespiti ve olayın netleştirilmesi açısından keşif kararı vardı.

Çağlayan’daki İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Hasan Yıldız ve avukatı ile Şengül Karaca’nın ağabeyi Yalçın Karaca ve avukatları Meriç Eyüboğlu hazır bulundu. Duruşmayı KESK Kadın Meclisi üyeleri de izledi. Sanık Yıldız daha önceki beyanlarında maktul Şengül Kaya’nın psikolojik tedavi için ilaç kullandığını ve bu ilaçlar sebebiyle intihara meylettiğini iddia etmişti. Mahkeme söz konusu ilacın böyle bir etkisi olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazmıştı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen cevap yazısını okuyan mahkeme başkanı, ilacın intihara yok açan etkisinin olmadığını ancak maktulun ilacı alkollü içki ile almış olmasından kaynaklı ani karar verebilme, risk alma, cesaret gibi yan etkileri olabileceğini aktardı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen bir diğer rapora göre ise olay yerinde bulunan pantolonun üzerindeki kanın sanık Yıldız’a ait olduğu tespit edilmiş oldu.

AVUKATLAR KEŞİF TALEBİNDE BULUNDU

Gelen belgeler üzerine söz verilen sanık Yıldız, “Kendini attıktan sonra aşağı inmeden eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Pantolondaki kan nasıl oluştu bilmiyorum belki de kendime zarar vermişimdir” dedi. Sanık Yıldız’ın avukatı da kan lekesinin daha önceden oluşmuş olacağını savundu. Maktul Şengül Karaca’nın düşme şekline göre intihar ettiğinin açık olduğunu iddia eden avukat, mahkemeden keşif talep etti. Karaca’nın ağabeyi Yalçın Karaca ise “Kardeşimle Hasan ile 10 yıldır birlikteydi. Hasan beni tanıyordu. Neden beni arayıp kardeşin intihar etti diye bilgi vermedi? İyi niyetli insan bunu yapar” dedi.

Avukat Meriç Eyüboğlu da evin cinayet günü bir kavga yaşanmış şeklinde dağınık olduğunun olay yeri inceleme tutanağında da mevcut olduğunu hatırlattı. Eyüboğlu, “Kırık durumda bardaklar, dağınık durumda makyaj malzemeleri, kırık porselen vs. koltuk üzerinde kan lekesi bulunan pantolon da var. Ev korkunç dağınık felaket halde. O evde normal bir durum olmadığını görebilirsiniz. Sanığın savunmasında çelişki ve açıklanamayan hususlar var. Yıllardır birlikte olduğunuz kadın sinir krizi geçirip cama çıkıyor müdahale etmiyorsunuz ama nasıl bir soğuk kanlılıksa polisi, acil yardımı aramıyor üzerindeki pijamayı çıkarıp pantolonu giydiğini söylüyor. Tanık ifadeleri bile bu kadar netken maddi gerçeğe ulaşmak için dikkate alınması gerekir” diyerek keşif talebinde bulundu. Mahkeme, 11 Mayıs’ta keşif yapılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 12 Haziran’a erteledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 21:21

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