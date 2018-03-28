Facebook verilerinizi bulmak, indirmek ve silmek için araçlar geliyor

Facebook, kullanıcıların gizliliğini kontrol etmesini sağlayacak bir dizi yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte o yenilikler...

Donald Trump’ın seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini usülsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine tepkilerin hedefi olan Facebook, kullanıcıların gizliliğini kontrol etmesi sağlayacak bir dizi yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mark Zuckerberg geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun geleceği ile ilgili atılacak bazı önemli adımları duyurmuştu. Bu adımların önemli bir parçası olarak Facebook, kullanıcıların platformdaki gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlamalarını kolaylaştıracak bir dizi yeniliği hayata geçirmeye başladığını açıkladı. Yapılan güncellemelerle, kullanıcıların Facebook’un veri ve gizlilik kontrolü ayar ve araçlarına erişmeleri çok daha kolay hale gelecek.

Facebook tarafından duyurulan yeniliklerden bazıları şöyle:

Daha kolay bulunabilir ve kullanılabilir kontroller:

Mobil cihazlardaki ayarlar menüsü baştan sona yenilendi. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarlar da temizlendi.

Yeni “Gizlilik Kısayolları” menüsü:

Gizlilik Kısayolları menüsü, verilerinizi daha kolay kontrol etmenize ve kontrollerin nasıl çalıştığına dair açıklayıcı bilgilere ulaşabilmenize olanak sağlıyor. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menü sayesinde:

- Hesabınızı kolayca daha güvenli hale getirebilirsiniz: Hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. İki faktörlü doğrulamayı etkin hale getirdiğinizde, biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalıştığında sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir.

- Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook’ta yaptığınız aramalar da dâhildir.

Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz:

Facebook’ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Facebook verilerinizi bulmak, indirmek ve silmek için araçlar:

Yeni “Bilgilerinize Erişin” aracı ile artık paylaşımlarınıza, bıraktığınız ifadelere, yaptığınız arama ve yorumlara güvenli bir biçimde erişebilecek ve onları yönetebileceksiniz. Haber kaynağınızdaki ya da profilinizdeki bir paylaşımı ya da bilgiyi silmek için de bu aracı kullanılabileceksiniz. Buna ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri (yüklediğiniz fotoğraflar, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler vb. gibi) indirmek ve hatta başka bir servise taşımak da çok daha kolay hale gelecek.

Tüm bu yeniliklere ek olarak önümüzdeki günlerde yapılacak güncellemeler:

Verilerinizi nasıl topladığını ve kullandığını size detaylı ama kolay anlaşılır bir dille anlatmanın da kendi sorumluluğunda olduğunu belirten Facebook, önümüzdeki haftalarda Facebook’un hizmet koşullarında yapacağı ve insanlara olan bağlılığını içeren güncellemeler sunacak. Aynı zamanda Facebook, veri politikalarını da güncelleyerek hangi verileri topladığını ve onları nasıl kullandığını da daha açık ve anlaşılır hale getirecek. Bu güncellemeler şeffaflık için olacak – verileri toplamak, kullanmak ya da paylaşmak adına yeni haklar kazanmak için değil. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 15:12

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