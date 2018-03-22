Zuckerberg: Verilerinizi koruyamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir

Cambridge Analytica skandalı üzerine ilk kez konuşan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 'Hata yaptık' dedi.

Facebookun kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı üzerine ilk kez konuştu ve hatalı olduklarını kabul etti. Zuckerberg, skandalla ilgili şirket içi araştırmanın sürdüğünü ve bilgileri izinsiz kullananların kurum tarafından engelleneceğini vurguladı.

'VERİLERİNİZİ KORUMA SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Donald Trump’ın seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini usülsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamasında "Hata yaptık" dedi.

Facebook üzerinden yazılı açıklama yapan Zuckerberg, yaptıkları hataların kullanıcıların verilerinin analiz şirketinin eline geçmesine neden olduğunu belirterek "Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer bunu yapamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu anlamak ve tekrar yaşanmasına engel olmak için neler yapılması gerektiğini inceliyordum. İyi haber, buna engel olmak için gerekli adımlar yıllar önce zaten atılmıştı. Ama yine de hata yaptık" dendi.

SKANDALI GAZETEDEN ÖĞRENMİŞ

Zuckerberg, verileri elde etmek için Facebook'ta kişisel bir test uygulaması açan ve bu verileri daha sonra Cambridge Analytica'ya veren akademisyen Aleksandr Kogan'ın yaptıklarından Guardian gazetesi aracılığıyla haberdar olduğunu, kullanıcıların izni olmadan veri paylaşımının şirket politikalarının ihlali sayıldığını söyledi.

Zuckerberg, Kogan'ın erişiminin kesildiği ve Cambridge Analytica ile Kogan'dan bu verileri silmelerini istediklerini, verilerin silinmediğini ise geçen hafta Guardian, New York Times ve Channel 4'un haberlerinden öğrendiklerini ifade etti.

'ARAMIZDAKİ GÜVEN SUİSTİMAL EDİLDİ'

'Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica ve Facebook arasındaki güvenin suistimal edildiğini' söyleyen Zuckerberg, bunun aynı zamanda 'Facebook ve verilerini Facebook'la paylaşan kullanıcılar arasındaki güvenin de suistimal edilmesi' anlamına geldiğini yazdı.

Açıklamada Facebook'un atacağı adımlar şöyle sıralandı:

♦ Sosyal platformun 2014'te 'veri erişimine erişim kısıtlaması' getirilmeden önce geniş kapsamlı bilgilere erişimi olan tüm uygulamaların incelenmesi

♦ Şüpheli faaliyetlerde bulunduğu düşünülen uygulamaların denetlenmesi

♦ Denetlenmeyi kabul etmeyen uygulama geliştiricilerinin yasaklanması

♦ Kişisel bilgileri usulsüz kullanan uygulama geliştiricilerinin yasaklanması ve 'etkilenen tüm kullanıcıların bundan haberdar edilmesi'

♦ Zuckerberg gelecekte yapacaklarıyla ilgili de şunları söyledi:

♦ Benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için uygulamalara veri erişimi kısıtlaması getirilmesi

♦ Bireylerin üç ay boyunca kullanmadığı uygulamalara kullanıcı bilgilerine erişim kısıtlaması getirilmesi

♦ Uygulamalara kaydolurken verilen isim, profil fotoğrafı ve e-posta adresi dışında paylaşılan verilere kısıtlama getirilmesi

♦ Uygulamalara kullanıcı izni zorunluluğu getirilmesi ve kişisel paylaşımlara diğer özel verilere ulaşım hakkı için kontrat imzalatılması

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 01:12

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