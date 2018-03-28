Facebook CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg’in ABD kongre duruşmasında ifade vermeye karar verdiği iddia edildi.

ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nin resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet gönderdiği Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, iddialara göre kongre duruşmasında ifade vermeye karar verdi.

Sputnik'in CNN'den aktardığı habere göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve ülkenin 37 eyaletini temsil eden savcıların, 50 milyon kişiye ait verilerin nasıl bir politik danışmanlık şirketinin eline geçtiği konusunda Facebook'tan açıklama beklediğini açıklamasının ardından Zuckerberg'den ilk adım geldi.

Facebook'un tepe isimlerinden bir kaynağın CNN'e verdiği mülakata göre, Zuckerberg'in ifadesi birkaç hafta içerisinde gerçekleşecek. Facebook yönetimi, yapılacak savunma konusunda hazırlıklara başladı.

SIRADA GOOGLE VE TWITTER MI VAR?

Şirket yetkilileri, Zuckerberg'in vereceği ifadenin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey üzerinde baskı oluşturacağını, Google ve Twitter yöneticilerinin de benzer bir davranışı sergilemek durumunda kalacaklarını düşünüyor.

Facebook’a trilyonlarca dolar ceza yolda

SÜREÇ İNGİLTERE'DE DEĞİL ABD'DE DEVAM EDECEK

Zuckerberg'in bu kararı, sürecin İngiltere değil ABD merkezli olarak ilerleyeceği anlamına geliyor. Zuckerberg, merkezi İngiltere'de olan Cambridge Analytica isimli siyasi danışmanlık şirketine kullanıcı verilerinin satılması skandalı hakkında sorulara yanıt vermek üzere İngiltere parlamentosunun önüne çıkmayı reddetmişti.

Cambridge Analytica skandalı: Şirketin sırları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg, platformun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür dilemişti ABD Senatosu Adalet Komisyonu, aralarında Zuckerberg’in de olduğu bazı teknoloji firmalarının CEO’larına, veri gizliliği konusunda ifade vermeleri için 10 Nisan tarihli bir davet göndermişti. Facebook, son olarak telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin “Cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak” ile suçlanmıştı.(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 02:58

www.evrensel.net