'Antalya arsenikli suya muhtaç edilecek' haberimiz Meclis'e taşındı

Antalya halkının temiz su ihtiyacını karşılayan Boğaçayı'nın kullanıma kapatılması ve halkın arsenikli suya muhtaç edilecek olması TBMM gündeminde.

Mahir DOĞAN

Antalya

"Antalya halkı arsenikli suya muhtaç bırakılıyor" başlıklı haberin Evensel'de yayınlanmasının ardından TBMM'ye bir soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e "Antalya halkını göz göre göre kanser tehdidi ile karşı karşıya bırakmaya devam edecek misiniz?" diye sordu.

Evrensel'de yayınlanan "Antalya halkı arsenikli suya muhtaç bırakılıyor" başlıklı haberin ardından bu konu Antalya halkı ve yerel basında tartışılmaya devam ederken bir açıklama da CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara’dan geldi. Dr. Nefi Kara, arsenikli su tartışmasını verdiği bir önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

25. Dünya Su Günü: Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek

'HALKA GÖZ GÖRE GÖRE ARSENİKLİ SU İÇİRİYORLAR'

Dr. Nefi Kara açıklamasında, "Kanal Antalya" projesi hayata geçirildiğinde Antalya’nın en temiz içme suyu kaynağı olan Boğaçay tatlı su kuyusuna tuzlu su karışacağını ve Antalya halkının içme suyu ihtiyacını arsenik oranı yüksek diğer kaynaklardan sağlamak zorunda kalacağını hatırlattı.

HALKI KANSER TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKMAYA DEVAM EDECEK MİSİNİZ?

Araştırma önergesi hakkında açıklama yapan Kara, "Bizler geçtiğimiz hafta Dünya Su Günü’nü kutlarken doğal su kaynaklarının korunmasını, vatandaşların temiz su kaynaklarına erişimlerinin engellenmemesini savunmuştuk. En başından beri ilgili meslek odaları ile birlikte doğal yapıya zarar vereceğini belirterek karşı çıktığımız Boğaçayı Projesi ile Antalyalı hemşehrilerimizin temiz içme suyu kullanma haklarının ellerinden alınacağını ve arsenikli su içmeye mahkum edilerek sağlıklarının bizzat Belediye Başkanı eliyle tehdit edileceğini söylüyoruz. Antalya Su ve Atıksu İdaresinin (ASAT) içme suyu olarak Kovanlık ve Termessos kaynaklarına yöneldiğinde bu kaynaklardan alınan suyun arsenik değerlerinin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da limitin çok üstünde olduğunun açıklanmasına rağmen bu projede ısrar edilerek halk sağlığı açıkça tehdit edilmektedir. Arsenik gibi kanserojen olduğu bilinen bir maddenin Boğaçayı’na alternatif kaynak olarak kullanılan sularda tespit edilmiş olmasına rağmen ne gibi önlemlerin alındığı ise, aynı tespit edilen arsenik oranlarının halktan gizleniyor olması gibi ASAT tarafından hala açıklanmamaktadır. Sayın Antalya Belediye Başkanı MenderesTürel’e sormak istiyorum. Boğaçayı Projesi ile temiz su kaynaklarına deniz suyu karışacağını ve halkın temiz suya erişim hakkının engelleneceğini defalarca söylememize rağmen halkı göz göre göre kanser tehdidi ile karşı karşıya bırakmaya devam edecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

PROJENİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ VURGULANDI

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından hazırlanan araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Antalya’nın kullanım suyu ihtiyacını karşılayan ve analizler neticesinde en düşük arsenik değerine sahip kaynak olan Boğaçayı Projesi ile bu suyun kullanılamayacak olması nedeniyle Antalya halkının arsenikli su kullanma mecburiyetinde bırakılacak olması ASAT’ın bu durumu bilmesine rağmen alternatif su kaynaklarındaki arsenik değerlerini açıklamaması Tüm bu nedenlerle Antalya’daki su kaynaklarındaki arsenik miktarlarının belirlenmesi ile Boğaçayı Projesinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına çevresel etkilerinin tespit edilmesi gerekliliği

'Antalya Boğaçayı'daki çılgın projeye derhal son verilmeli'

www.evrensel.net