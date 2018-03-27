Danıştay, Saraçoğlu mahallesindeki dönüşüm projesini durdurdu

Cumhuriyetin ilk memur lojmanı olan Saraçoğlu Mahallesi'nin dönüştürülmesi projesi Danıştay tarafından durduruldu.

Birkan BULUT

Ankara



Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Ankara’daki Saraçoğlu Mahallesi'nin TOKİ iştirakı Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı'na devredilmesine karşı açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurdu.

1945 yılnda asker ve üst düzey bürokratlar için Almanyalı Mimar Paul Bonatz'un projelendirdiği kamu lojmanları bakanlıklara 10-15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Son yıllarda riskli alan kararı ve zorla boşaltmalarla sıkça gündeme gelen ve Ankara’nın 1. derece sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi TOKİ’nin iştirakı Emlak GYO'ya devredilmişti.

İhale tarihi 26 Nisan olarak belirlenen mahalle için Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurdu. Kararı kamuoyuyla paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara uyulmaması halinde ne olacağına ilişkin “Bu kağıt parçası sadece bir kağıt parçası değil. Bu bizim için umut olmalı. Yine de devam edebilir. Kaçak Saray da devam etmişti. Ancak şu an yapmaları hukuken mümkün değil. Yapacağımız işlerin artık hukuki bir dayanağı var” dedi.

Candan Nisan ayında yapılması ihale için de yatırımcılara boşuna yatırım yapmamalarını söyledi.

Öte yandan Saraçoğlu Mahallesi'nin lojman statüsünün kaldırılmasına karşı da Danıştay savcısı açtıkları davanın lehine karar verdiğini açıklayan Candan, “Buradan da yürütmeyi durdurma kararının çıkacağını düşünüyoruz. Ne olursa olsun bu kararla birlikte biz haklıyız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Saraçoğlu Mahallesinin altı oyuluyor

Saraçoğlu mahallesinde ‘dön başa’

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 15:30

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