Saraçoğlu Mahallesinin altı oyuluyor

Ankara'da kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi'nin altına otopark yapılmak isteniyor.

Ankara'nın göbeğindeki Saraçoğlu Mahallesinin altına, imar planı çerçevesinde otopark yapılmak isteniyor. Kentsel sit alanı olan mahalle, Ankara’daki ilk toplu konut bölgesi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şube merkezinde yaptığı basın toplantısıyla Saraçoğlu Mahallesi için çıkarılan imar planını anlatarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. 16 Mart 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarılan karar ile Ankara kent merkezinin bir bölümü sayılan Saraçoğlu Mahallesine, ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’nı yapılması isteniyor.

‘MAHALLE 1979’DA KENTSEL SİT ALANI İLAN EDİLDİ’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Dönemi ilk toplu konut olma özelliğiyle kültür mirasının parçasıdır. 1979 yılında kentsel sit alanı ilan edilen bu mahalle betonlaştırılmak isteniyor”dedi.

Bakanlık Kurulu Kararı ile 2017 yılında yılında Saraçoğlu Mahallesi’nin ekonomiye kazandırılmak istendiği söyleyen Candan, Ankara’nın göbeğindeki bu mahallenin kültürel ve doğal bir miras olduğundan bahsetti. Candan, “Taslağı hazırlanan imar planında ne Mimarlar Odası’nın ne de Çankaya Belediyesi’nin görüşüne başvuruldu. Bu mahalle hakkında şuana kadar açmış olduğumuz 14 dava var ve lehimize verilen görüş de var”diye konuştu.

‘ANKARA’NIN NEFES KORİDORU’

Sarçoğlu Mahallesinin henüz davalarının devam ettiğini ifade eden Candan, “Bu alan Ankara’nın nefes koridoru. Sarçoğlu Mahallesi bizim sesimiz, sözümüz, geçmişimiz, geleceğimiz. Bütün bu varlık değerleriyle birlikte ortak akılla çözülmeyi hak ediyor”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 18:19

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