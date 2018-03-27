Can Dündar’ın yargılandığı 'Özgür Gündem' davası ertelendi
Özgür Gündem'le dayanışmak için başlatılan 'nöbetçi genel yayın yönetmenliği' kampanyasına katıldığı için yargılanan Can Dündar'ın duruşması ertelendi
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla “nöbetçi genel yayın yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Can Dündar’ın duruşması 4 Eylül’e ertelendi.
Çağlayan’daki İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7. duruşmasında Can Dündar’ın avukatı Halil Kocabaş hazır bulundu. Mahkeme celse arasında, yurt dışında bulunan Dündar hakkındaki yakalama kararı infaz edilmediğinden talimatla ifadesinin alınması için Almanya’ya yazı yazmıştı. Mahkeme, Almanya yetkili makamlarına yazılan yurt dışı talimat cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı 4 Eylül’e erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)
Nobel'e aday gösterilen Can Dündar'a kırmızı bülten talebi
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 11:59
Almanya'dan Can Dündar açıklaması: Bu ülkede mümkün değil