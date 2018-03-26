Ahmet Altan'ın avukatı Cinmen: Süreç hukuk anlayışında tıkanıyor

Gazeteci Mehmet Altan’ın Avukatı Ergin Cinmen, başvurulara yanıt gelmediğini belirterek 'AİHM kararı var ama süreç hukuk anlayışında tıkanıyor' dedi.

Tutuklu Akademisyen-Gazeteci Mehmet Altan’ın Avukatı Ergin Cinmen, AİHM’nin ihlal kararının ardından Adalet Bakanlığına ve yerel mahkemeye yaptıkları başvurulara henüz yanıt gelmediğini belirtti. Cinmen, “Süreç hukuk anlayışında tıkanıyor, demokrasi anlayışında tıkanıyor” dedi.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Prof. Dr. Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) verilen “ihlal” kararına rağmen hâlâ tutuklu. Gazetemize konuşan Mehmet Altan’ın Avukatı Ergin Cinmen, AİHM’nin kararının çıktığı gün Adalet Bakanlığına ve tutukluluğa devam kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye için başvuruda bulunduklarını, ancak geçen zamana rağmen henüz bir yanıt verilmediğini söyledi. Cinmen, “Adalet Bakanlığına bir dilekçe yazdık çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında devlet sorumluluğu var, onu hatırlattık bakanlığa. Mahkemeye de Adalet Bakanlığına yazmış olduğumuz dilekçeyi gönderdik. AİHM kararının ne olduğu zaten belli. Aradan 7 gün geçti herhangi bir sonuç çıkmadı. Hâlâ bekliyoruz. Bugünlerde bir karar verirler. AİHM hem ifade özgürlüğü hem de tutuklamanın hukuka aykırılığından ihlal kararı verdi. AİHM kararını verirken daha önce verilmiş olan AYM kararını tam anlamıyla tekrar etti. AYM kararının son derece doğru olduğunu ve mahkemenin AYM kararını uygulaması gerektiğini söyledi. Biz de AİHM’nin ve AYM’nin birinci kararının uygulanmaması üzerine yeniden AYM’ye başvurduk” dedi.

‘OTOSANSÜR BÜYÜYECEK’

Tutuklu gazetecilerin durumunu, Doğan Medya Grubunun Demirören ailesine satılmasını birlikte yorumlayan Cinmen, “Otoriter rejimlerde bu böyle olur. Dünyada daha önce otoriter rejimlerde ne görüldüyse Türkiye’de de o oluyor. Doğan Medya Grubunun Demirören gibi bir gruba satışının tahribatı çok büyük olacak. Otosansür çok büyüyecek. Otosansürü de aşan bir biçimde bütün medya tek kişinin iki dudağının arasında olacak. Karanlık bir tablo bu. Buradan çıkılıp çıkılamayacağını hep birlikte göreceğiz. Olan bitenden ülkedeki insanların pek haberi olmayacak, ya da istenilen kadar olacak” diye konuştu.

Cinmen devamında şunları söyledi: “Demokrasinin en önemli adımlarından biri iletişim ve medya özgürlüğüdür. Bu iktidarı eleştiri hakkıdır bu hakkı kullanmak için bilgi sahibi olmak lazım bilgi sahibi olmak için de özgür bir medya olması lazım. Bu yoksa zaten demokrasinin daha birinci adımında çok ciddi bir yara almış olacak. Türkiye’de birçok kurumun kökü yok, köksüz yani. Ve medyanın da köksüz olduğu ortaya çıktı. En ufak tehditle Doğan Grubu hemen bıraktı ve sahayı terk etti böyle olunca da Türkiye’nin başı dertten kurtulmayacak, hepimizin başı yani.”

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gazeteciler Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Turhan Günay’ın bireysel başvurularında hak ihlali kararı vermişti.

AYM’nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiği yönünde karar verdiği Gazeteci Şahin Alpay için 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan için 26. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak Perşembe günü tutukluluğun devamına karar verdi. Alpay ve Altan’ın üst mahkemelere yaptıkları başvurular da aynı gerekçelerle reddedildi.

AYM, AİHM kararının hemen öncesinde 16 Mart’ta Alpay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karara uyarak Alpay’ı aynı gün geç saatlerde tahliye etti. AİHM 20 Mart’ta Alpay ve Altan’ın haklarının ihlal edildiğine hükmederek “Bu şartlar altında Mahkeme, Anayasa Mahkemesininkinden farklı bir sonuca varmak için bir sebep görmemektedir” diyerek AYM kararına da atıf yaptı. Altan’ın tutukluluğu sürüyor. Mehmet Altan ise 10 Eylül 2016’da gözaltına alındı, 22 Eylül’de tutuklandı. Darbe girişimi medya davasında tutuklu olarak yargılanan Altan hakkında 16 Şubat 2018’de görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (MEDYA SERVİSİ)

AİHM kararı: Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın hakları ihlal edildi

Altan ve Alpay’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 20:53

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