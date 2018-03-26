‘Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil’

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde'de Bor Şeker Fabrikası önünde miting düzenlendi.

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP’li milletvekilleri, Saadet Partisi, İYİ Parti, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı.

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Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz” dedi. (Niğde/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:28

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