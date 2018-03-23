‘Şekerde özelleştirme için kağıt üzerinde zarar gösterildi’

Görkem KINACI

İstanbul

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 14 fabrikasının özelleştirilmesi için kararlaştırılan ihaleler nisan ayında yapılacak. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, şeker fabrikalarının zarar ettiği iddialarının özelleştirmeye gerekçe olarak sunulmasını ve fabrikalar özelleştirildiğine doğuracağı olumsuz etkileri değerlendirdi.

Atalık, yıllardır uygulanan tarım politikaları ve kotalar nedeniyle şeker pancarı üretiminde ciddi bir düşüş olduğunu, ithal edilen ürün olan mısırdan üretilen nişasta bazlı şekerin önünün açıldığını kaydetti.

Şekerde zarar oyunu

Şeker fabrikalarının, özelleştirmenin önünü açmak için kağıt üzerinde zarar ediyor gösterildiğine dikkat çeken Ahmet Atalık, “Yerli ve milli söylemleri ile kendi üretimimiz olan şekeri de ithal eder hale geliyoruz. Kendi üretimimiz olan pancarı aşağı çekip ithalatçı olduğumuz mısırdan şeker üretmek hiç akıl kârı değil” diye konuştu.

Şekerde özelleştirme yüz binlerce işçi ailesini etkileyecek

Atalık, şekerin her türlüsünün sağlığa zararlı olduğunu ancak nişasta bazlı şekerin pancar şekerine göre çok daha zararlı olduğunu gösteren bilimsel veriler olduğunun altını çizdi. Şekerde özelleştirme illerin ekonomisini ve tüm toplumun sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ahmet Atalık, bu özelleştirmelere hep birlikte karşı çıkmamız gerektiğini ifade etti.

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