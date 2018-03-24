Kadroyu alamadık, bari işsiz kalmayalım

Niğde'deki Bor Şeker Fabrikası'nda çalışan Halil Büyüköztekir, özelleştirme kararına dair görüşlerini yazdı.

Halil BÜYÜKÖZTEKİR

Bor Şeker Fabrikası

Niğde

Başlıkta da anlaşıldığı gibi bir taşeron olarak Bor Şeker Fabrikasında çalışıyorken, taşerona kadro açıklaması ile refah içinde geçimimi sağlayabileceğim diye düşünerek mutlu olmuştum. Fakat şeker fabrikalarının özelleştirilme ihalelerinin açıklanması hem keyfimizi hem de tadımızı kaçırmaya yetti.

Aslında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sadece biz taşeron işçileri için değil farklı sektörler için de tehlike çanlarını çalmakta. Neydi bu sektörler;

İşçi: Şu an için devlet işçi kadroları muvakkat işçi ve taşeron işçi olmak üzere yedi yüz küsur işçinin büyük bir bölümünün işsiz kalması aile temelini sarsacak, aç kalacak ve ekonomik olarak bitirecektir.

Esnaf: İşsiz kalan işçilerin ekonomik olarak bitmesi esnafa da yansıyacaktır. Pek çok esnafın bitmesi dükkanını kapatması ve belki de iflas etmesine neden olacaktır.

Sağlık: Özelleştirilen şeker fabrikaları kâr oranını arttırmak için nişasta bazlı şeker üretimi arttıracak bu da vatandaşın kalp,damar ve diyabet vs. hastalıklarının artmasına neden olacak ve dolayısıyla bu nedenle ölümler artacaktır.

Çiftçi: Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminin artmasıyla pancar üreticisine de çok ağır darbe vurulacaktır. Zaten zorda olan çiftçiyi büsbütün bitirecektir.

Şunu da belirtmek isterim ki bölgemizde kapanan iş yerlerine ek olarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi de büyük bir darbe daha indirecek. Bu da aç kalan vatandaşımıza yeşil kart genel sağlık sigortası ve sosyal yardımlaşma adı altında ek bir yük getirecektir. Kısacası bütün bu nedenlerledir tadımızın kaçması.

Tadımız kaçtı kaçmasına da satışın gerçekleşmemesi için bir şey yapılabilir mi? Aslında pek bir şey yapılacağını sanmıyorum. Ülkemizin zor bir süreçten geçmesi en küçük muhalifliğin bile ‘FETÖ ile ilişkili’ damgası yemesi OHAL şartları fikrimizi açıkça dile getirmemize en büyük engeldir. Özelleştirmeyi durdurmaya yetkili tek isim Sayın Cumhurbaşkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanının özelleştirmeyi iptal etmesini MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli harici kimse talep edemeyeceği gibi ima bile edemez. “Allah-u Teala fakiri sevindirmek isterse eşeğini kaybettirip geri buldururmuş”, Sayın Cumhurbaşkanımız da KİT taşeronunu sevindirmek isterse özelleştirmeyi iptal etmesi yeterli galiba... Kadroyu alamadık, bari işsiz kalmayalım.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 05:21

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