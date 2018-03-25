Mahkeme Kaş-Kalkan bölünmüş yol projesini iptal etti

Tarih ve doğa yağmasına neden olacak Kaş'taki bölünmüş yol projesine karşı açılan davada mahkeme, projenin iptaline karar verdi.

Yusuf YAVUZ

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla tarım arazilerinden geçen 28 kilometrelik otoyol projesine karşı dava açan yöre halkını haklı bulan mahkeme, projeyi iptal etti. Kaş ve Kalkan arasında bulunan mevcut otoyolun hemen üzerinden inşa edilmesi planlanan ve büyük tahribata neden olması beklenen bölünmüş yol projesinin doğal sit alanından geçirilmesine izin veren Koruma Kurulu kararıyla ilgili de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, bu gelişmeyi de dikkate alarak verdiği iptal kararında, hukuka aykırı bulunan projenin yapılabilirliği kalmadığının da altını çizdi. Projeye dava açan Kaşlı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar, yol projesine karşı yaptıkları yürüyüş etkinliğinde öğrendikleri iptal kararını sevinçle karşıladı.

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İptal kararını değerlendiren davanın avukatı Avukat Tuncay Koç, “Böylesine özel doğaya ve antik yapılara, endemik türlere sahip bir alanda yol projesinin düşünülmesi dahi yanlıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bölgenin ihtiyaçları ve dokusunu gözetmeden sadece 'duble yol' yapmaya kilitlenmiş anlayışının da doğru olmadığı bu kararlarla görülmüştür. Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır” diye konuştu.

AV. TUNCAY KOÇ: ‘MAHKEME KARARI 76 YURTTAŞ İÇİN MUTLU SON’

İki hafta önce otoyol projesinin doğal sit alanı olan Kaputaş bölgesinden geçişine izin veren Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu kararının da Antalya 4. İdare Mahkemesi'nce yürütmesinin durdurulduğunu anımsatan Avukat Tuncay Koç, “Bu kararın ardından Antalya 2. İdare Mahkemesi ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline karar verdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile Peyzaj Mimarları Odası başta olmak üzere, Kaş Çevre Platfomu ve Kaş Koruma Platformuna üye 76 Kaşlı yurttaşın açtığı davalarda böylelikle mutlu sona ulaşıldı” dedi.

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MAHKEME ‘YOLUN YAPILMA OLANAĞI KALMADI’ DEDİ

Alınan iki ayrı yargı kararı doğrultusunda 6 arkeolojik sit ile 2 doğal sit alanından geçen 28 kilometrelik yolun yapılma olanağı kalmadığına vurgu yapan Koç, “Mahkeme, alınan yürütmeyi durdurma kararını dayanak göstererek yapılması planlanan projenin bütünlüğünün kalmadığını, bu haliyle projenin gerçekleştirilemeyeceğinden bahsederek ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptal etti. Böylesine özel doğaya ve antik yapılara, endemik türlere sahip bir alanda yol projesinin düşünülmesi dahi yanlıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bölgenin ihtiyaçları ve dokusunu gözetmeden sadece 'duble yol' yapmaya kilitlenmiş anlayışının da doğru olmadığı bu kararlarla görülmüştür. Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır” diye konuştu.

KAŞLILARIN YAŞAMI SAVUNMAK İÇİN ÖRNEK DAYANIŞMASI

Türkiye'nin en önemli alternatif turizm merkezlerinden biri olan Kaş'ta büyük tepki çeken otoyol projesi, hem doğa ve tarihi dokuyu tahrip edeceği için hem de mevcut ve kullanılabilir bir yol varken büyük bir kamu kaynağı israfına neden olacağı için en başından beri tepki çekiyordu. Kaşlılar bu tepkilerini yargı yoluna başvurarak da gösterdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği başka olmak üzere Peyzaj Mimarları Odası, Kaş Çevre Platfomu ve Kaş Koruma Platformuna üye 76 yurttaş otoyol projesine karşı iki ayrın dava açtı. Bu arada otoyol projesinin etkileyeceği köylerde yaşayanların da desteğiyle yaşam alanlarını savunmak için büyük bir dayanışma örneği sergileyen Kaşlı yaşam savunucuları, mahkemenin iptal kararını otoyol projesine karşı organize edilen dayanışma etkinliğinde öğrendi.

İPTAL KARARINI OTOYOLUN GEÇECEĞİ GÜZERGAHTA ÖĞRENDİLER

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile yurttaşlarının organize ettiği 25 Mart'ta gerçekleştirilen dayanışma yürüyüşüne yaklaşık 150 kişi katıldı. Kaş-Kalkan arasında yapılması planlanan otoyolun geçeceği güzergahın bir kısmı olan Çukurbağ köyünde gerçekleşen yürüyüş etkinliği boyunca tarım alanları, doğal ve arkeolojik sitler ziyaret edildi. Otoyol projenin tahribat yaratacağı alanlarda inceleme yapan yürüyüş grubu, mahkemenin iptal kararını da bu sırada öğrendi. Yargı kararı, Kaşlı sivil toplum örgütü temsilcileri ve davacı yurttaşlarca sevinçle karşılandı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 00:05

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