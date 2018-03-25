‘Demokrasi ve kardeşlik ittifakı kurmalıyız’

Dersim'deki 'Seçim Süreci ve Türkiye’de Demokrasi Mücadelesi' paneline Meral Danış Beştaş, Levent Tüzel ve Nesteren Davutoğlu katıldı.

Dersim'de düzenlenen panelde demokrasi için şimdiden yerellerde örgütlenmeye başlanması gerektiğini söyleyen EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, “Onlar savaş bloğu kuruyorsa, biz de demokrasi ve kardeşlik ittifakına bugünden başlamalıyız” dedi. AKP’nin sıkışmışlık içinde olduğunu söyleyen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, “Demokrasi için yeni seçenekler, yeni mekanizmalar gerekli” dedi. DİB Üyesi Nesteren Davutoğlu da, “Enseyi karartıp oturmayacağız. Karamsar olmayacağız. Pasif değil aktif olacağız” dedi.

Emek Partisi (EMEP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim il örgütleri, “Seçim Süreci ve Türkiye’de Demokrasi Mücadelesi” başlığı altında panel düzenledi. HDP Grup Başkan Vekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ile Demokrasi İçin Birlik (DİB) üyesi Nesteren Davutoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panele, çok sayıda kişi katıldı.

‘ÖRGÜTLENME İÇİN ŞİMDİDEN BAŞLAMALIYIZ’

Panelde ilk olarak konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, OHAL ile bütün hak ve özgürlüklerin askıya alındığını söyledi. OHAL’in herkese yönelik sopa olarak kullanıldığını belirten Tüzel, OHAL aracılığıyla insanların biat ettirilmek istendiğini dile getirerek, “Bütün muhalif güçleri sindirmek için baskı ortamı oluşturuldu. AKP-Erdoğan iktidarı ya devletten yanasın ya da terörden yanasın diyerek insanları kutuplaştırıyor. ‘Millici, yerlici’ duygular öne çıkarılarak muhalefet bastırılmaya çalışılıyor” dedi.

AKP-MHP ittifakıyla adil ve güvenli olmayan bir seçim yasasının karşılarına getirildiğini söyleyen Tüzel, “Halkın boğazındaki ilmek bir parça daha sıkıldı. Ekonomiyi çeviremez hale gelmiş, cari açık almış başını gitmiş ve buna rağmen hâlâ çözümsüzlükte ısrar edecekler gibi görünüyor. Bu gidişatın önüne geçecek bir mücadele biçimini yaratmak gerekiyor. 8 Mart, Newroz buna örnektir. Önümüzde 1 Mayıs var. Demokrasi ortak paydasında bir araya gelerek, yerel örgütlenme çalışmalarına şimdiden başlamalıyız. Onlar savaş bloğu kuruyorsa, biz de demokrasi ve kardeşlik ittifakına bugünden başlamalıyız” dedi.

‘AKP SIKIŞMIŞLIK İÇİNDE’

Tüzel’den sonra konuşan HDP Grup Başkan Vekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise AKP’nin büyük bir sıkışmışlık içinde olduğunu belirterek, yaptıkları bütün uygulamaların, çıkardıkları bütün kanunların içinde bulundukları çıkmazdan kurtulma çabası olduğunu söyledi. Beştaş, yaşanan sıkışmışlığa dair şunları söyledi: “Bir cumhurbaşkanı birinin edebiyle oturup oturmamasına niye karar verir. Ya da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler düşüncelerini söylüyor diye cumhurbaşkanı rektörün yerine geçip ‘gereken yapılacak’ diyor. Bu durum ne kadar çaresizleştiklerinin göstergesi. Ekonomi ciddi bir sıkıntı içinde, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, yoksulluk ve bunlara bağlı olarak inanılmaz bir çürüme var. Bu kadar sıkıntı içinde bir de sınır ötesinde Afrin’e operasyon yapılıyor.”

Ülkenin her yerinde sorunların nasıl çözüleceğinin sorusunun sorulduğunu söyleyen Beştaş, “Her şeye rağmen insanlar yan yana geliyor. Belki görünmüyor ama her yerde bir çoban ateşi yanıyor. Demokrasi için yeni seçenekler, yeni mekanizmalar gerekli. İttifaklar, birlikler önemli ama tavandan değil tabandan ve ilkelerle yapmak gerekir” dedi.

‘ENSEYİ KARARTIP OTURMAYACAĞIZ’

Beştaş’tan sonra konuşan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu ise OHAL’in iktidarın koltuk değneği haline geldiğini söyleyerek, “Demokrasi için Birlik Hareketi, ortak paydası demokrasi olan, demokratik hayat olan bir platformdur. Tek adama her fırsatta muhalefet eder ve yerelde aktif olmaya ve oradan çıkacak sinerjiyle hareket etmeye çalışır. Enseyi karartıp oturmayacağız. Karamsar olmayacağız. Pasif değil aktif olacağız” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 12:16

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